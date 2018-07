Confira os gols do fim de semana de estaduais pelo Brasil

Neste fim de semana, os campeonatos estaduais ao redor do Brasil afunilaram ainda mais. O Paulista viu ser encerrada a fase de grupos, restando apenas os mata-matas. No Rio Grande do Sul, o Internacional garantiu vaga nas semifinais ao bater o São Paulo-RS por 3 a 0. No Carioca, por sua vez, ainda resta uma rodada até que sejam definidos os semifinalistas e o vencedor da Taça Guanabara. Todos os grandes venceram

Confira os gols do fim de semana!

CORINTHIANS 3 X 0 NOVORIZONTINO

VASCO 1 X 0 MADUREIRA

INTERNACIONAL 3 X 0 SÃO PAULO-RS