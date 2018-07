Confira os gols e lances da rodada do meio de semana dos Estaduais

A quarta rodada dos Estaduais foi recheada de gols nesta quarta-feira e com um clássico bastante emocionante entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Derrotado em casa para o Corinthians no domingo, o Palmeiras se reabilitou com vitória convincente sobre o Rio Claro em seu quarto jogo seguido em sua nova casa.

Na Baixada, apesar do 0 a 0, santistas e são-paulinos protagonizaram um duelo com belos lances, como a sequência de defesas de Rogério Ceni nos minutos finais. As equipes continuam invictas. No Rio, uma chuva de gols. O Botafogo aproveitou bem a expulsão do goleiro Márcio, do Bangu, ainda no primeiro tempo, para mandar 3 a 0 enquanto o Flamengo de Luxemburgo fez mais uma vítima. Desta vez o rubro-negro atropelou o Cabofriense, por 5 a 1.

PALMEIRAS 3 x 0 RIO CLARO

SANTOS 0 x 0 SÃO PAULO

BANGU 0 x 3 BOTAFOGO



FLAMENGO 5 x 1 CABOFRIENSE