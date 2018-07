Confira os gols e melhores lances da 34ª rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro vai chegando ao fim e a disputa na parte de cima da tabela continua intensa. Entre os sete primriros colocados na tabela, equipes que ainda têm chance de conquistar uma vaga na Libertadores em 2015, apenas o Atlético-MG tropeçou.

Porém, apesar de seus principais terem vencido, o Cruzeiro, líder do torneio, está cada vez mais perto do título. Com a vitória fora de casa sobre o Santos, o time mineiro precisa de apenas mais duas vitórias para assegurar o tetracampeonato nacional, já que o São Paulo, segundo colocado, está quatro pontos atrás e já disputou um jogo a mais.

Na tarde debaixo da tabela, a 34ª rodada deixou ainda mais desesperadora as situações de Criciúma, Bahia e Botafogo, que perderam e "respiram por aparelhos" na Série A.

Santos 0 x 1 Cruzeiro

São Paulo 2 x 0 Palmeiras

Internacional 1 x 0 Goiás

Criciúma 0 x 3 Grêmio

Bahia 1 x 2 Corinthians

Atlético-MG 1 x 1 Figueirense

Fluminense 1 x 0 Botafogo

Flamengo 3 x 2 Coritiba

Atlético-PR 0 x 1 Sport

Chapecoense 0 x 1 Vitória