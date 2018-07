Confira os gols que garantiram Palmeiras e Santos na final

Nesta quarta-feira, foi finalmente definida a decisão da Copa do Brasil: assim como no Campeonato Paulista, o título será disputado por Palmeiras e Santos. Em sua casa, o Alviverde sofreu, mas garantiu a classificação contra o Fluminense nos pênaltis após vencer por 2 a 1 no tempo normal, para delírio de quase 40 mil palestrinos no Allianz Parque. Enquanto isso, na Vila Belmiro, o Santos apenas confirmou a superioridade sobre o São Paulo e venceu novamente por 3 a 1. Confira os gols dos jogos de volta das semifinais!

PALMEIRAS 2 X 1 FLUMINENSE (4 X 1 NOS PÊNALTIS)

SANTOS 3 X 1 SÃO PAULO