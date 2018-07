Confira um resumo das 10 seleções que estarão nas Eliminatórias

Neste sábado, Ronaldo e Diego Forlán sortearam o emparelhamento das partidas as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na primeira rodada, a seleção brasileira enfrentará o atual campeão do continente, o Chile, fora de casa.

No total, serão 18 rodadas, com partidas de ida e volta. No total, serão quatro vagas diretas para o Mundial, além de uma para a repescagem, contra uma seleção da Oceania. O único cuidado da Fifa no sorteio realizado em São Petesburgo foi evitar que um time enfrentasse Brasil e Argentina de forma seguida.

O Estado fez uma lista com os principais nomes das dez seleções que disputarão as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.