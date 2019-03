Confira os principais gols da carreira de Coutinho no Santos em vídeo

O ex-atacante Coutinho, ídolo do Santos, faleceu nesta segunda-feira e deixou um legado enorme para o futebol. Um dos maiores parceiros de Pelé foi um excelente finalizador, graças ao talento, à colocação e ao forte chute de perna direita, fundamento responsável por grande parte dos 368 gols marcados com a camisa do clube da Vila Belmiro.

Parecido fisicamente com Pelé, Coutinho brincava que os antigos locutores de rádio sempre confundiam a dupla. Ainda assim, os feitos do ex-camisa 9 santista estão marcados pela importância história de alguns dos gols dele. Coutinho anotou duas vezes nas finais do Mundial de Clubes de 1962, contra o Benfica, de Portugal, e assim como marcou nas finais de Libertadores de 1962 e 1963, diante de Peñarol e Boca Juniors, respectivamente.

A vitoriosa carreira, encerrada precocemente aos 30 anos, rendeu ainda a passagem pela seleção brasileira. Coutinho integrou o grupo que em 1962 foi ao Chile e ganhou pela segunda vez a Copa do Mundo. O jogador do Santos não foi utilizado naquela competição, mas naquele mesmo ano conseguiu um grande feito individual: foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com sete gols.

Lista do site "Acervo Santos FC" dos gols de Coutinho pelo clube:

1958

(1) 17/05 – Sírio Libanês-GO 1 x 7 Santos – Amistoso

(2) 24/05 – Guarani-PR 2 x 5 Santos – Amistoso

(1) 15/06 – Ateneu-MG 0 x 3 Santos – Amistoso

(1) 20/06 – Comercial-PR 2 x 4 Santos – Amistoso

(1) 22/06 – Londrina 1 x 2 Santos – Amistoso

(1) 29/06 – Seleção de Itajubá-MG 1 x 2 Santos – Amistoso

Total: 7 gols

1959

(1) 11/01 – Emelec-EQU 1 x 3 Santos – Amistoso

(1) 17/02 – Seleção de Willemstad-AHO 2 x 3 Santos – Amistoso

(2) 08/03 – São Vicente 1 x 5 Santos – Amistoso

(1) 24/03 – Santos 2 x 1 Fluminense – Amistoso

(1) 05/04 – Santos 4 x 1 São Paulo – Amistoso

(2) 21/04 – Portuguesa 0 x 2 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(1) 26/04 – São Paulo 3 x 4 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(2) 03/05 – Santos 6 x 2 Palmeiras – Amistoso

(1) 06/05 – Palmeiras 2 x 1 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(1) 09/05 – América-RJ 4 x 3 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(2) 17/05 – Santos 3 x 0 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

(1) 19/05 – Santa Cruz 1 x 5 Santos – Amistoso

(1) 27/05 – Anderlecht-BEL 2 x 4 Santos – Amistoso

(1) 03/06 – Feyenoord-HOL 0 x 3 Santos – Amistoso

(3) 11/06 – Seleção de Hamburgo-ALE 0 x 6 Santos – Amistoso

(1) 14/06 – Enschede-HOL 0 x 5 Santos – Amistoso

(1) 17/06 – Real Madrid-ESP 5 x 3 Santos – Amistoso

(1) 21/06 – Santos 4 x 1 Botafogo – Troféu Teresa Herrera

(1) 24/06 – Valencia-ESP 4 x 4 Santos – Torneio de Valência

(1) 26/06 – Internazionale-ITA 1 x 7 Santos – Torneio de Valência

(1) 28/06 – Barcelona-ESP 1 x 5 Santos – Amistoso

(1) 30/06 – Genoa-ITA 2 x 4 Santos – Amistoso

(3) 23/07 – Santos 7 x 0 Jabaquara – Campeonato Paulista

(2) 26/07 – Santos 8 x 2 XV de Jaú – Campeonato Paulista

(1) 06/08 – Santos 4 x 0 XV de Piracicaba – Campeonato Paulista

(1) 09/08 – Ponte Preta 2 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(1) 13/09 – Botafogo-RP 1 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(2) 18/10 – Jabaquara 4 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(3) 29/10 – Santos 6 x 1 Noroeste – Campeonato Paulista

(2) 01/11 – Comercial-RP 2 x 6 Santos – Campeonato Paulista

(1) 04/11 – Santos 4 x 2 Comercial-RP – Campeonato Paulista

(1) 11/11 – Santos 5 x 1 Juventus – Campeonato Paulista

(2) 15/11 – Nacional 0 x 4 Santos – Campeonato Paulista

(5) 19/11 – Santos 12 x 1 Ponte Preta – Campeonato Paulista

(2) 02/12 – Santos 6 x 1 Portuguesa Santista – Campeonato Paulista

(1) 06/12 – Ferroviária 2 x 5 Santos – Campeonato Paulista

(1) 20/12 – Guarani 3 x 2 Santos – Campeonato Paulista

(1) 17/11 – Santos 4 x 1 Grêmio – Taça Brasil

(1) 30/12 – Bahia 0 x 2 Santos – Taça Brasil

Total: 58 gols

1960

(1) 29/03 – Bahia 3 x 1 Santos – Taça Brasil de 1959

(1) 21/04 – São Paulo 1 x 1 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(1) 20/05 – Royal Standard-BEL 3 x 4 Santos – Amistoso

(2) 25/05 – Seleção da Polônia 3 x 5 Santos – Amistoso

(1) 27/05 – T.S.F Munchen-ALE 1860 1 x 9 Santos – Amistoso

(3) 28/05 – Anderlecht-BEL 0 x 6 Santos – Amistoso

(3) 31/05 – Royal Beerschot-BEL 1 x 10 Santos – Amistoso

(3) 07/06 – Stade de Reims-FRA 3 x 5 Santos – Torneio de Paris

(2) 09/06 – Racing Paris-FRA 1 x 4 Santos – Torneio de Paris

(1) 11/06 – Gantoise-BEL 2 x 5 Santos – Amistoso

(1) 14/06 – Eintracht Frankfurt-ALE 2 x 4 Santos – Amistoso

(1) 16/06 – Combinado Borussia/Hertha Berlim-ALE 2 x 4 Santos – Amistoso

(1) 19/06 – Espanyol-ESP 2 x 2 Santos – Amistoso

(1) 23/06 – Toulouse-FRA 0 x 3 Santos – Amistoso

(2) 16/10 – Santos 7 x 0 América – Campeonato Paulista

(1) 23/10 – Ponte Preta 1 x 4 Santos – Campeonato Paulista

(3) 15/11 – Goiânia 1 x 6 Santos – Amistoso

(2) 20/11 – Botafogo 2 x 4 Santos – Campeonato Paulista

(1) 23/11 – Santos 5 x 0 Corinthians-PP – Campeonato Paulista

(1) 30/11 – Corinthians 1 x 6 Santos – Campeonato Paulista

(2) 04/12 – Taubaté 1 x 6 Santos – Campeonato Paulista

(1) 07/12 – Santos 5 x 0 Ferroviária – Campeonato Paulista

Total: 35 gols

1961

(4) 08/01 – Uberlândia-MG 1 x 6 Santos – Amistoso

(3) 10/01 – Santos 10 x 2 Guarani – Amistoso

(4) 22/01 – Saprissa-CRC 3 x 7 Santos – Triangular da Costa Rica

(1) 29/01 – Seleção da Guatemala 1 x 4 Santos – Amistoso

(1) 02/02 – Necaxa-MEX 4 x 3 Santos – Pentagonal do México

(1) 16/02 – Independiente-ARG 1 x 4 Santos – Pentagonal do México

(1) 19/02 – Chivas Guadalajara-MEX 2 x 6 Santos – Pentagonal de Guadalajara

(1) 22/02 – América-MEX 2 x 6 Santos – Pentagonal de Guadalajara

(1) 24/02 – Atlas-MEX 0 x 2 Santos – Pentagonal de Guadalajara

(1) 26/02 – América-RJ 3 x 3 Santos – Pentagonal de Guadalajara

(1) 02/03 – Santos 5 x 1 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

(1) 11/03 – Flamengo 1 x 7 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(1) 15/03 – Santos 1 x 0 São Paulo – Torneio Rio-São Paulo

(3) 19/03 – Santos 3 x 0 Portuguesa – Torneio Rio-São Paulo

(1) 25/03 – Boca Juniors-ARG 2 x 1 Santos – Amistoso

(1) 01/04 – Santos 4 x 2 Botafogo – Torneio Rio-São Paulo

(1) 05/04 – Atlético-MG 1 x 3 Santos – Amistoso

(1) 10/04 – Santos 6 x 1 America-RJ – Torneio Rio-São Paulo

(1) 19/04 – Santos 1 x 5 Flamengo – Torneio Rio-São Paulo

(1) 21/04 – Seleção de Brasília 0 x 4 Santos – Amistoso

(1) 16/05 – Bayern Munich-ALE 2 x 3 Santos – Amistoso

(1) 24/05 – Anderlecht-BEL 2 x 2 Santos – Amistoso

(2) 26/05 – Standard Liége-BEL 4 x 4 Santos – Amistoso

(5) 01/06 – Basel-SUI 2 x 8 Santos – Amistoso

(1) 03/06 – Wolfsburg-ALE 3 x 6 Santos – Amistoso

(1) 04/06 – Seleção da Antuérpia-BEL 4 x 4 Santos – Amistoso

(1) 07/06 – Racing Paris-FRA 1 x 6 Santos – Amistoso

(1) 11/06 – Seleção de Israel 1 x 3 Santos – Amistoso

(1) 13/06 – Racing Paris-FRA 4 x 5 Santos – Torneio de Paris

(1) 15/06 – Benfica-POR 3 x 6 Santos – Torneio de Paris

(1) 24/06 – Internazionale-ITA 1 x 4 Santos – Torneio Itália

(3) 26/06 – Karlsruhe-ALE 6 x 8 Santos – Amistoso

(2) 28/06 – AEK-GRE 0 x 3 Santos – Amistoso

(1) 30/06 – Panathinaikos-GRE 2 x 3 Santos – Amistoso

(1) 06/08 – Santos 4 x 0 Jabaquara – Campeonato Paulista

(2) 09/08 – Santos 3 x 1 Guarani – Campeonato Paulista

(1) 16/08 – Corinthians 1 x 5 Santos – Campeonato Paulista

(2) 19/08 – Santos 6 x 1 XV de Piracicaba – Campeonato Paulista

(2) 15/10 – Santos 4 x 1 Botafogo – Campeonato Paulista

(2) 18/10 – Santos 5 x 2 Portuguesa Santista – Campeonato Paulista

(1) 22/10 – Guarani 1 x 2 Santos – Campeonato Paulista

(1) 28/10 – Portuguesa 1 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(1) 04/11 – Santos 4 x 2 Taubaté – Campeonato Paulista

(1) 11/11 – América-RJ 2 x 6 Santos – Taça Brasil

(2) 21/11 – Santos 6 x 1 América-RJ – Taça Brasil

(1) 26/11 – Comercial-RP 1 x 4 Santos – Campeonato Paulista

(1) 29/11 – Palmeiras 3 x 2 Santos – Campeonato Paulista

(2) 10/12 – XV de Piracicaba 2 x 7 Santos – Campeonato Paulista

(3) 16/12 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista

(1) 22/12 – Bahia 1 x 1 Santos – Taça Brasil

(2) 27/12 – Santos 5 x 1 Bahia – Taça Brasil

Total: 78 gols

1962

(4) 07/01 – Barcelona de Guayaquil-EQU 2 x 6 Santos – Amistoso

(2) 17/01 – Alianza Lima-PER 1 x 5 Santos – Amistoso

(1) 20/01 – Universitário-PER 2 x 5 Santos – Amistoso

(1) 24/01 – Sporting Cristal-PER 1 x 5 Santos – Amistoso

(3) 03/02 – Racing-ARG 3 x 8 Santos – Triangular de Buenos Aires

(1) 14/02 – Santos 3 x 1 Seleção Brasileira sub-23 – Amistoso

(1) 21/02 – Santos 6 x 1 Deportivo Municipal-PER – Taça Libertadores da América

(3) 28/02 – Santos 9 x 1 Cerro Porteño-PAR – Taça Libertadores da América

(3) 22/07 – Santos 5 x 0 Esportiva – Campeonato Paulista

(5) 25/07 – Santos 5 x 1 XV de Novembro – Campeonato Paulista

(2) 28/07 – Peñarol-URU 1 x 2 Santos – Taça Libertadores da América

(1) 12/08 – Palmeiras 2 x 4 Santos – Campeonato Paulista

(1) 19/08 – Jabaquara 1 x 5 Santos – Campeonato Paulista

(2) 05/09 – Santos 5 x 2 Botafogo – Campeonato Paulista

(1) 15/09 – Santos 7 x 2 Ferroviária – Campeonato Paulista

(1) 19/09 – Santos 3 x 2 Benfica-POR – Mundial Interclubes

(2) 23/09 – Santos 5 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista

(1) 26/09 – Santos 4 x 0 Noroeste – Campeonato Paulista

(2) 30/09 – Comercial 1 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(1) 11/10 – Benfica-POR 2 x 5 Santos – Mundial Interclubes

(1) 20/10 – Hamburgo-ALE 3 x 3 Santos – Amistoso

(3) 22/10 – Sheffield Wednesday-ING 2 x 4 Santos – Amistoso

(1) 04/11 – Corinthians 1 x 2 Santos – Campeonato Paulista

(2) 07/11 – Santos 3 x 0 Juventus – Campeonato Paulista

(1) 11/11 – Noroeste 1 x 1 Santos – Campeonato Paulista

(2) 14/11 – Santos 3 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista

(1) 18/11 – XV de Novembro 1 x 1 Santos – Campeonato Paulista

(2) 21/11 – Santos 4 x 1 Portuguesa – Campeonato Paulista

(4) 28/11 – Santos 6 x 2 Comercial – Campeonato Paulista

(1) 05/12 – São Paulo 2 x 5 Santos – Campeonato Paulista

(1) 10/12 – Santos 2 x 1 Seleção da União Soviética (URSS) – Amistoso

Total: 57 gols

1963

(1) 12/01 – Sport 1 x 1 Santos – Taça Brasil de 1962

(4) 16/01 – Santos 4 x 0 Sport – Taça Brasil de 1962

(1) 30/01 – Deportivo Municipal-PER 3 x 8 Santos – Amistoso

(1) 06/02 – Universidad de Chile-CHI 4 x 3 Santos – Amistoso

(2) 13/03 – Santos 3 x 0 Palmeiras – Torneio Rio-São Paulo

(1) 16/03 – Santos 5 x 1 Olaria-RJ – Torneio Rio-São Paulo

(1) 19/03 – Santos 4 x 3 Botafogo – Taça Brasil de 1962

(1) 27/03 – Flamengo 0 x 3 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(1) 02/04 – Botafogo 0 x 5 Santos – Taça Brasil de 1962

(1) 25/05 – Partizan-SER 1 x 1 Santos – Amistoso

(1) 02/06 – Schalke 04-ALE 1 x 2 Santos – Amistoso

(1) 05/06 – Eintracht-ALE 2 x 5 Santos – Amistoso

(1) 08/06 – Stuttgart-ALE 1 x 3 Santos – Amistoso

(2) 15/06 – Roma-ITA 3 x 4 Santos – Amistoso

(1) 26/06 – Juventus-ITA 5 x 3 Santos – Amistoso

(1) 10/07 – Madureira-RJ 0 x 4 Santos – Amistoso

(1) 14/07 – Santos 3 x 1 São Bento – Campeonato Paulista

(2) 17/07 – Santos 3 x 1 Comercial-RP – Campeonato Paulista

(2) 04/09 – Santos 3 x 2 Boca Juniors-ARG – Taça Libertadores da América

(1) 11/09 – Boca Juniors-ARG 1 x 2 Santos – Taça Libertadores da América

(1) 29/09 – Botafogo 1 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(3) 02/10 – Santos 4 x 2 Noroeste – Campeonato Paulista

(1) 05/10 – Prudentina 0 x 4 Santos – Campeonato Paulista

(2) 09/10 – Santos 5 x 1 Esportiva Guaratinguetá – Campeonato Paulista

(1) 24/10 – Portuguesa 3 x 2 Santos – Campeonato Paulista

(2) 11/12 – Santos 5 x 3 Jabaquara – Campeonato Paulista

Total:: 37 gols

1964

(2) 16/01 – Grêmio 1 x 3 Santos – Taça Brasil de 1963

(1) 25/01 – Santos 6 x 0 Bahia – Taça Brasil de 1963

(2) 29/03 – Santos 2 x 0 Vasco – Torneio Rio-São Paulo

(2) 05/04 – Santos 2 x 1 Bangu-RJ – Torneio Rio-São Paulo

(1) 15/04 – Portuguesa 5 x 2 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(3) 19/04 – Santos 4 x 1 São Paulo – Torneio Rio-São Paulo

(1) 25/04 – Botafogo 1 x 3 Santos – Torneio Rio-São Paulo

(1) 07/05 – Racing-ARG 1 x 2 Santos – Amistoso

(2) 06/06 – Portuguesa Santista 0 x 3 Santos – Amistoso

(1) 23/08 – Palmeiras 1 x 2 Santos – Campeonato Paulista

(1) 28/10 – Santos 8 x 1 Prudentina – Campeonato Paulista

(1) 04/11 – Santos 3 x 2 Palmeiras – Taça Brasil

(2) 07/11 – Santos 2 x 3 Palmeiras – Campeonato Paulista

(1) 10/11 – Palmeiras 0 x 4 Santos – Taça Brasil

(1) 21/11 – Santos 11 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista

(1) 29/11 – Noroeste 0 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(1) 02/12 – Santos 5 x 2 Juventus – Campeonato Paulista

(3) 06/12 – Corinthians 4 x 7 Santos – Campeonato Paulista

(1) 09/12 – Santos 6 x 0 São Bento – Campeonato Paulista

(1) 16/12 – Santos 4 x 1 Flamengo – Taça Brasil

Total: 29 gols

1965

(2) 10/01 – Botafogo 3 x 2 Santos – Torneio Rio-São Paulo de 1964

(2) 16/01 – Seleção da Tchecoslováquia 4 x 6 Santos – Hexagonal do Chile

(3) 10/03 – Santos 4 x 1 Portuguesa – Torneio Rio-São Paulo

(1) 25/03 – Santos 5 x 4 Peñarol-URU – Taça Libertadores da América

(1) 28/03 – Peñarol-URU 3 x 2 Santos – Taça Libertadores da América

(1) 29/04 – Remo-PA 4 x 9 Santos – Amistoso

(2) 02/05 – Bahia 1 x 6 Santos – Amistoso

(2) 08/05 – Dom Bosco-MT 2 x 6 Santos – Amistoso

(1) 11/05 – Comercial-MT 1 x 4 Santos – Amistoso

(1) 14/05 – Olímpia-PAR 2 x 2 Santos – Amistoso

(1) 16/05 – Grêmio Maringá-PR 1 x 11 Santos – Amistoso

(2) 03/06 – Santos 4 x 1 Vasco – Amistoso

(2) 11/07 – Santos 3 x 1 América – Campeonato Paulista

(2) 25/07 – CRB-AL 0 x 6 Santos – Amistoso

(2) 28/07 – Santo Antônio-ES 1 x 3 Santos – Amistoso

(1) 01/08 – São Paulo 1 x 1 Santos – Campeonato Paulista

(1) 04/08 – Santos 2 x 0 Portuguesa Santista – Campeonato Paulista

(1) 08/08 – Boca Juniors-ARG 1 x 4 Santos – Quadrangular de Buenos Aires

(1) 12/08 – River Plate-ARG 1 x 2 Santos – Quadrangular de Buenos Aires

(1) 18/08 – São Bento 0 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(1) 23/08 – Santos 4 x 0 Portuguesa – Campeonato Paulista

(2) 04/09 – Botafogo 1 x 7 Santos – Campeonato Paulista

(1) 08/09 – Juventus 1 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(2) 14/11 – Santos 4 x 2 Corinthians – Campeonato Paulista

(1) 25/11 – Santos 5 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista

(1) 27/11 – Santos 4 x 0 Juventus – Campeonato Paulista

(1) 01/12 – Santos 5 x 1 Vasco – Taça Brasil

Total: 39 gols

1966

(2) 09/01 – Stade d’Abidjan-CM 1 x 7 Santos – Amistoso

(1) 15/04 – Santos 1 x 1 Palmeiras – Amistoso

(1) 05/06 – Olímpico-SC 0 x 2 Santos – Amistoso

(1) 10/06 – Corumbaense-MT 1 x 3 Santos – Amistoso

(1) 13/06 – Dom Bosco-MT 1 x 5 Santos – Amistoso

(1) 28/09 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista

(1) 02/10 – São Bento 3 x 3 Santos – Campeonato Paulista

(3) 08/10 – Santos 3 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista

(4) 13/10 – Santos 7 x 5 Comercial – Campeonato Paulista

Total: 15 gols

1967

(1) 25/05 – Seleção do Distrito Federal 1 x 5 Santos – Amistoso

(1) 24/06 – Lecce-ITA 1 x 5 Santos – Amistoso

(2) 01/10 – Combinado Olímpico/Palmeiras-SC 1 x 7 Santos – Amistoso

(1) 07/11 – Combinado Fortaleza/Ferroviário-CE 0 x 5 Santos – Amistoso

Total: 5 gols

1969

(2) 24/08 – Paraisense-MG 2 x 4 Santos – Amistoso

Total:: 2 gols

1970

(1) 10/01 – Coritiba 1 x 3 Santos – Amistoso

(1) 16/01 – Boca Juniors-ARG 2 x 2 Santos – Amistoso

(1) 28/01 – Dínamo Zagreb-CRO 2 x 2 Santos – Hexagonal do Chile

(1) 07/02 – Universidad Católica-CHI 2 x 3 Santos – Hexagonal do Chile

(1) 29/07 – Sergipe 1 x 9 Santos – Amistoso

(1) 26/08 – São Bento 2 x 2 Santos – Campeonato Paulista

Total: 6 gols

• Total: 368 gols com a camisa do Santos