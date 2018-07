Confira os principais gols do fim de semana nos estaduais

O Corinthians deu a impressão de que golearia o Santos no primeiro tempo do clássico disputado neste domingo, no Itaquerão. Porém, a equipe perdeu muitas chances e fez apenas um gol no primeiro tempo, com Felipe, e viu o rival crescer na segunda etapa, chegando ao empate com Ricardo Oliveira. Ainda no Paulistão, o São Paulo voltou a jogar mal e perdeu para o Botafogo-SP, fora de casa, enquanto o Palmeiras fez 3 a 1 no Mogi Mirim, no sábado. No mais, o Flamengo ganhou fácil do Fluminense no clássico Carioca, e o Vasco perdeu em jogo alucinante. Confira isso e muito mais nos gols da rodada!

CORINTHIANS 1 X 1 SANTOS

BOTAFOGO-SP 2 X 0 SÃO PAULO

PALMEIRAS 3 X 1 MOGI MIRIM

FLAMENGO 3 X 0 FLUMINENSE

FRIBURGUENSE 5 X 4 VASCO

BOTAFOGO 4 X 1 MADUREIRA

CRUZEIRO 1 X 2 TOMBENSE

INTERNACIONAL 2 X 0 PASSO FUNDO