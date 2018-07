Confira os principais gols do fim de semana nos torneios estaduais

O fim de semana foi sem grandes surpresas no Campeonato Paulista, com vitórias de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Quem se destacou foram os atacantes Alan Kardec e Paolo Guerrero, autor de dois gols, além de Ricardo Oliveira e Vitor Hugo, que marcaram verdadeiros golaços para garantir os triunfos de suas equipes. No Rio de Janeiro, o clássico entre Flamengo e Vasco foi marcado por muita chuva e quem decidiu foi o oportunista Alecsandro. Em Macaé, Sassá brilhou e colocou o Botafogo na liderança do Estadual. Pelo Campeonato Mineiro, a rodada teve mais um gol do artilheiro Leandro Damião.

SÃO PAULO 3 X 0 MARÍLIA

CAPIVARIANO 2 X 3 CORINTHIANS

SÃO BERNARDO 0 X 1 PALMEIRAS

SANTOS 1 X 0 AUDAX

FLAMENGO 2 X 1 VASCO

FLUMINENSE 1 X 1 TIGRES

CABOFRIENSE 0 X 1 BOTAFOGO

GRÊMIO 2 X 0 LAJEADENSE

AMÉRICA-MG 0 X 2 CRUZEIRO