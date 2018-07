Confira os principais gols do sábado nos campeonatos estaduais

O São Paulo conseguiu amenizar um pouco a crise desencadeada após a derrota para o Corinthians no meio da semana. O time não encantou, mas fez o suficiente para bater o Audax no Morumbi, por 4 a 0, com Alexandre Pato e Michel Bastos – duas vezes cada – balançando as redes. No Engenhão, o Botafogo viu Jobson marcar na virada por 2 a 1 sobre o Nova Iguaçu, enquanto Leandro Damião foi o principal nome na vitória do Cruzeiro sobre o Boa Esporte, no Mineirão, por 3 a 0. Confira os gols do sábado nos campeonatos estaduais!

SÃO PAULO 4 x 0 AUDAX

BOTAFOGO 2 x 1 NOVA IGUAÇU

CRUZEIRO 3 x 0 BOA ESPORTE