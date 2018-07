Confira os principais gols na fase decisiva dos campeonatos estaduais

O fim de semana foi de definições pelo Brasil. Em São Paulo, não houve nenhuma surpresa e Santos Palmeiras venceram seus adversários e disputarão as semifinais. No Rio de Janeiro, o destaque foi a atuação de Fred, que marcou dois gols e conduziu o Fluminense à vitória sobre o Botafogo , enquanto Vasco Flamengo não tiraram o zero no placar. Em Minas Gerais, De Arrascaeta marcou um golaço para decretar o empate entre Cruzeiro Atlético-MG . Confira!