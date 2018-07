Confira os principais números da carreira do ex-jogador Ronaldo Fenômeno

15 gols - Ronaldo fez nas quatro copas do mundo em que esteve com a seleção brasileira. Em 1994, ficou todo o tempo na reserva. Em 1998, na França, foram quatro. Em 2002, na Ásia, além do penta, fez oito gols. Em 2006, foram mais três na Copa da Alemanha.

62 gols - O Fenômeno marcou pela seleção principal do Brasil, em 12 anos. Ele começou a vestir a camisa verde amarela em 1994, antes da Copa dos Estados Unidos. Foi titular até o Mundial da Alemanha, em 2006. Ele só fica atrás de Pelé, que anotou 95 gols.

414 gols - Fez Ronaldo em sua carreira. Pelos clubes nos quais atuou foram: 44 pelo Cruzeiro, 54 no PSV, 47 no Barcelona, 59 na Inter de Milão, 104 no Real Madrid, nove pelo Milan e 35 no Corinthians.

