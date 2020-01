Confira os valores de cota de TV e premiação do Paulistão

O Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira e mais uma vez o estadual paulista será o mais rico e que pagará melhor aos clubes em todo o Brasil. No total, os times participantes vão receber R$ 187,7 milhões de cota de TV, com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo recebendo mais que os outros. O valor tem um crescimento de 12,9% em comparação ao ano passado. Quanto a premiação por posição, os clubes receberão R$ 11,79 milhões no total.

A Rede Globo terá exclusividade de transmissão da competição e passará todos os jogos na TV Globo, SporTV e Premiere, de acordo com suas preferências. Como aconteceu nos anos anteriores, apenas os dois últimos colocados, que serão rebaixados, não vão ganhar qualquer valor de premiação. Apenas receberá a quantia referente a transmissão de seus jogos.

A competição terá 16 datas, duas a menos do que na edição de 2019. A mudança ocorreu para evitar partidas em data Fifa no mês de março. Com isso, as quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único. Confrontos de ida e volta acontecerão apenas na final. O VAR (árbitro de vídeo) será utilizado somente nos mata-matas, com o custo bancado pela FPF. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo receberão da Globo R$ 26 milhões. Os outros 12 clubes vão receber R$ 6 milhões cada.

Confira os valores de premiação do Paulistão