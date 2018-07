Confira os vídeos dos gols da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Após três rodadas, o Campeonato Brasileiro não tem mais nenhum time com 100% de aproveitamento. Isso porque o líder Corinthians empatou com o Fluminense em jogo sem gols no Maracanã. Desta forma, o Sport é o novo 1º colocado após fazer um início sólido, com duas vitórias e um empate, seguido pelo Goiás, que derrotou o Palmeiras neste domingo na capital paulista. No Morumbi, o São Paulo se recuperou da derrota para a ponte e fez 3 a 0 no Joinville. Confira os gols!

SÃO PAULO 3 X 0 JOINVILLE

VASCO 1 X 1 INTERNACIONAL

GRÊMIO 1 X 0 FIGUEIRENSE

PALMEIRAS 0 X 1 GOIÁS

FLUMINENSE 0 X 0 CORINTHIANS

AVAÍ 2 X 1 FLAMENGO

CRUZEIRO 1 X 1 PONTE PRETA