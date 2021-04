Confira quais os próximos jogos agendados do Campeonato Paulista 2021

A retomada do Campeonato Paulista Sicredi 2021, após paralisação causada pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus, obrigou clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF) a adaptarem seus calendários de jogos a fim de cumprir a data prevista para o término da competição: 23 de maio.

Equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro foram priorizadas no agendamento dos duelos, principalmente porque Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians e Red Bull Bragantino estão na disputa das competições da Conmebol (Libertadores e Copa Sul-Americana). Com isso, a sequência de rodadas foi praticamente ignorada. Partidas da 5.ª, 7.ª e 9.ª rodadas foram agendadas ao longo dos próximos dias. Único time que não teve confrontos marcados até o fim da semana foi o Mirassol.

Com o torneio retomado no última sábado, o São Paulo, por exemplo, fará ao todo quatro jogos em sete dias. Restam as partidas contra Guarani, na quarta-feira, e Palmeiras, na sexta. O clube alviverde por estar em meio à disputa da Recopa Sul-Americana só voltará a jogar pelo Paulistão justamente no clássico com o time do Morumbi. Situação semelhante enfrenta o Santos, que duela com o San Lorenzo por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A equipe de Vila joga também na sexta-feira. O adversário será a Ponte Preta.

Em meio à proibição de eventos esportivos no estado de São Paulo, a FPF marcou os jogos de Palmeiras (contra o São Bento) e Corinthians (diante do Mirassol) para a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Devido à antecipação, a equipe alvinegra terá um dia a mais de folga nesta semana lotada de jogos, atuando na terça-feira com a Ferroviária e voltando à campo na sexta para enfrentar o São Bento.

Confira a agenda dos próximos jogos do Campeonato Paulista:

13 de abril (terça-feira)

20h - Santo André x São Bento (5.ª rodada) - Canindé

20h - Ferroviária x Corinthians (9.ª rodada) - Arena da Fonte Luminosa

14 de abril (quarta-feira)

20h - São Caetano x Novorizontino (5.ª rodada) - Anacleto Campanella

21h30 - São Paulo x Guarani (9.ª rodada) - Morumbi

22h - Ituano x Botafogo-SP (5.ª rodada) - Novelli Júnior

15 de abril (quinta-feira)

20h - Inter de Limeira x Red Bull Bragantino (5.ª rodada) - Major José Levy Sobrinho

16 de abril (sexta-feira)

20h - Corinthians x São Bento (7.ª rodada) - Neo Química Arena

20h - Ponte Preta x Santos (5.ª rodada) - Moisés Lucarelli

22h - Palmeiras x São Paulo (5.ª rodada) - Allianz Parque