Confira quando cada uma das competições de futebol será retomada no Brasil

Os clubes têm se preparado para recomeçar rotina intensa de jogos, viagens e decisões depois de meses de paralisação pelo novo coronavírus. Em breve, compromissos dos Estaduais, como o Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores vão deixar o calendário nacional bem apertado. Algumas disputas vão se estender até o início do ano que vem, nos meses de janeiro e fevereiro.

O Estadão preparou um resumo sobre a previsão de início das principais competições a serem disputadas pelos times brasileiros nos próximos meses. Se o futebol em São Paulo parou em março, daqui em diante, tanto no meio quanto no fim de semana, o torcedor terá muitos jogos e definições acumuladas para acompanhar pela televisão e outros meios, já que as partidas serão disputadas com os portões fechados.

CAMPEONATO PAULISTA

A competição, paralisada a duas rodadas do fim da fase de grupos, está prevista para ser reiniciada no dia 22 de julho. São Paulo e Santos devem encaminhar suas classificações para as etapas finais com certa tranquilidade. Corinthians e Palmeiras, que se encontram logo na rodada de reabertura, precisam de vitórias para se manter vivos no campeonato. Os alvinegros estão em situação mais delicada, pois precisam tirar cinco pontos de desvantagem para o segundo colocado. Para deixar o cenário mais dramático, o volante Cantillo testou positivo para covid-19 na semana anterior ao clássico e não entrará em campo.

Além disso, as equipes do interior se deparam com um aumento significativo de casos de covid-19 em suas respectivas cidades e terão de mandar seus confrontos na capital. A final do torneio está prevista para o dia 8 de agosto.

CAMPEONATO BRASILEIRO - A, B e C

A Série A, inicialmente prevista para ser disputada entre os dias 3 de maio e 6 dezembro, será iniciada com três meses de atraso. O torneio começa dia 9 de agosto e as 38 rodadas se estenderão até 24 de fevereiro de 2021. Algo similar se repetirá na segunda e terceira divisões nacionais. A Série B começa no dia 8 de agosto e se encerra no dia 30 de janeiro de 2021. A Série C, por sua vez, geralmente mais curta, seria realizada de 3 de maio até novembro. Agora, a competição terá a mesma duração da Série B. Ela será iniciada no dia 9 de agosto e terminará no dia 31 de janeiro de 2021.

COPA LIBERTADORES

A competição está prevista para ser reiniciada no dia 15 de setembro. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não definiu o dia de encerramento do torneio e trabalha com três datas: 23, 24 e 30 de janeiro de 2021. Contudo, tanto o início quanto o fim da competição ainda podem sofrer alterações. Quatro das cinco equipes argentinas participantes do campeonato pediram para que a entidade adie o reinício do torneio em uma semana.

SUL-AMERICANA

Apenas uma fase da Copa Sul-Americana foi disputada. O início das etapas restantes da competição depende diretamente do término da fase de grupos da Libertadores. Por isso, o torneio será reiniciado no dia 27 de outubro. Por enquanto, Vasco e Bahia estão classificados para a segunda fase e aguardam o sorteio para conhecer seus adversários.

COPA DO BRASIL

A competição parou na terceira fase e as partidas de volta ainda não foram disputadas. Antes do início das etapas finais, há mais uma fase com jogos de ida e volta. O reinício do torneio está previsto para o dia 26 de agosto e poderá se estender até o dia 10 de fevereiro de 2021.

CAMPEONATO CARIOCA

O Campeonato Carioca foi a primeira competição estadual a ser restabelecida e já se encontra na fase final. Após muita confusão, Flamengo e Fluminense disputam nesta quarta-feira a decisão do torneio. Com isso, as equipes do Rio terão um tempo maior de preparação em relação aos demais clubes brasileiros para o Nacional.

CAMPEONATO MINEIRO

Paralisada a duas rodadas do fim de sua primeira fase, a competição está prevista para ser reiniciada no dia 26 de julho. Por enquanto, o América-MG lidera. Atlético-MG e Cruzeiro ainda precisam confirmar passagem para a semifinal.

CAMPEONATO GAÚCHO

A competição estadual interrompida a três rodadas do fim da fase de grupos deve recomeçar em 22 de julho. Grêmio e Internacional se enfrentarão no pontapé inicial de retomada. Ambos são líderes dos respectivos grupos.

COPA DO NORDESTE

Também com retorno previsto para 22 de julho, terá todos os jogos sediados na Bahia. Fortaleza e Bahia já estão garantidos na próxima etapa da competição. Sport e Ceará, no entanto, terão de buscar uma vitória para se manter vivos no torneio.

ELIMINATÓRIAS DA COPA

O início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 ainda não possui uma data concreta, mas o início está previsto para outubro. Desta forma, a classificação poderá se estender até março de 2022.