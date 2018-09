Confira todos os jogos com transmissão em tempo real no final de semana

Um total de 12 jogos entre sábado, domingo e segunda-feira terão a transmissão em tempo real no portal do Estado. Os destaques ficam para o clássico de Madri, entre Real Madrid e Atlético de Madrid e o reencontro de Palmeiras e Cruzeiro, após duelarem pela Copa do Brasil. Para saber todos os eventos esportivos deste final de semana, veja a nossa programação de TV.

Serão seis jogos no sábado, com Juventus x Napoli, pelo Campeonato Italiano, sendo o primeiro jogo. No mesmo dia, o Corinthians, empolgado com a classificação para a decisão da Copa do Brasil, visita o América-MG e o Flamengo pode assumir a liderança do Brasileirão se vencer o Bahia, em Salvador.

No domingo, Palmeiras e Cruzeiro se reencontram após a confusão e a classificação dos mineiros na Copa do Brasil. O dia ainda tem o São Paulo, que inicia a rodada na liderança do Brasileiro, visitando o Botafogo. E na segunda-feira, o duelo entre Paraná e Vasco encerra a 27ª rodada do Brasileiro.

Veja todos os jogos com transmissão do Estado

SÁBADO, 29/09

13h - Juventus x Napoli

13h30 - Chelsea x Liverpool

15h45 - Real Madrid x Atl. Madrid

16h - Fluminense x Grêmio

19h - América-MG x Corinthians

21h - Bahia x Flamengo

DOMINGO, 30/09

11h - Palmeiras x Cruzeiro

16h - Atlético-MG x Sport

16h - Botafogo x São Paulo

16h - Santos x Atlético-PR

16h - Internacional x Vitória

19h - Ceará x Chapecoense

SEGUNDA, 01/10

20h - Paraná x Vasco