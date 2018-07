Confira os lances da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Para os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, faltam apenas seis rodadas para os objetivos de 2015 serem atingidos. Na ponta da tabela, o Corinthians continua disparado após bater o Flamengo em casa por 1 a 0. Porém, o Atlético-MG também fez sua parte ao bater a embalada Ponte Preta por 2 a 1. Ainda pela 32ª rodada, o Sport derrotou o Palmeiras por 2 a 0, o Internacional venceu o Joinville e o Atlético-PR supreendeu o Fluminense no Rio. Sem gols, Vasco e Grêmio também empataram no Maracanã. Confira todos os lances da rodada deste fim de semana!

CORINTHIANS 1 X 0 FLAMENGO

ATLÉTICO-MG 2 X 1 PONTE PRETA

INTERNACIONAL 1 X 0 JOINVILLE

PALMEIRAS 0 X 2 SPORT

VASCO 0 X 0 GRÊMIO