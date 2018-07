Confirmado como substituto de Lucas, Ezequiel celebra nova chance no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes confirmou o lateral Ezequiel como titular do Cruzeiro neste domingo, diante do Flamengo, em Cariacica, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será o substituto de Lucas, suspenso pela expulsão no clássico contra o Atlético-MG, e não escondeu a felicidade pela nova oportunidade e mostrar serviço.

"O professor Mano ainda vai nos passar direitinho o que ele quer, mas a primeira função do lateral é tentar defender da melhor maneira possível. E, depois, auxiliar no ataque. Vou buscar fazer uma partida segura lá atrás com meus companheiros e também dar suporte ofensivo, para que nossos jogadores de frente consigam fazer os gols", projetou.

Na 15.ª posição e precisando da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, o Cruzeiro terá pela frente um Flamengo embalado, vice-líder do Brasileirão e cada vez mais confiante na disputa pelo título. Por isso, o time mineiro sabe da dificuldade que terá pela frente.

"Será uma partida difícil. Vamos pegar um adversário que vem bem no campeonato, mas nossa equipe está confiante, vem em uma crescente muito boa. Estamos trabalhando muito forte, tenho certeza que faremos um excelente jogo e buscaremos um bom resultado", comentou.

A mesma análise foi feita pelos companheiros de Ezequiel, como o zagueiro Manoel. "É uma partida de muita importância para o Cruzeiro, pois precisamos muito do resultado. Um jogo muito difícil fora de casa, em um momento em que precisamos nos unir. Espero que a equipe faça uma grande partida e possamos sair de campo com um resultado positivo", avaliou.