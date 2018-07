Confirmado, meia Chiquinho celebra chegada ao Flu

MANGARITIBA - O Fluminense confirmou na noite da última sexta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2014. O meia Chiquinho, que estava na Ponte Preta, chegou por empréstimo de um ano. Ainda pouco conhecido do torcedor, o jogador não escondeu a felicidade com a oportunidade e admitiu a ansiedade em vestir a camisa da equipe carioca.

"Essa oportunidade é de ouro para mim, tanto para minha carreira, quanto para minha família. Vou agarrar com unhas e dentes. Estou ansioso, sei que o grupo já está treinando e isso aumenta a ansiedade para já treinar junto e ficar bem fisicamente para logo estar à disposição do professor. Ontem parei para pensar um pouco, coloquei a cabeça no travesseiro e parece que a ficha não cai", disse.

Apesar de celebrar a chegada ao Fluminense, esta não é a primeira oportunidade de Chiquinho em um time grande do País. Depois de se destacar pelo Ipatinga, o jogador foi contratado por empréstimo pelo Corinthians no segundo semestre de 2012. Sem muitas oportunidades, no entanto, acabou repassado à Ponte Preta.

Mal chegou ao Fluminense, Chiquinho já foi ao campo de treinamento em Mangaratiba, onde a equipe realiza a pré-temporada, neste sábado, treinar ao lado de seus companheiros. Criado nas divisões de base do Atlético-MG, o jogador chega ao clube carioca sem custos.