Confirmado no Corinthians, Mano assina até fim de 2014

Mano Menezes assinará contrato de um ano, até 31 de dezembro de 2014, mas ele será apresentado só em janeiro, no início da pré-temporada, no dia 3. O nome de Mano já era dado como certo desde o momento em que foi oficializada a saída de Tite, ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro. A diretoria só esperou o término da competição para confirmar a chegada do novo treinador. Roberto de Andrade garantiu que Mano não foi procurado quando Tite ainda era o técnico.

O substituto de Tite chega ao clube com a missão de reformular o elenco após a péssima campanha do time no Campeonato Brasileiro, sendo que dois fatores pesaram na escolha de Mano. O primeiro foi a passagem vencedora do técnico entre 2008 e 2010. Ele tirou o Corinthians da Série B e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2009.

O outro fator é o bom relacionamento do comandante com o presidente Mário Gobbi, amigo pessoal de Mano. Uma parte da diretoria e de conselheiros era favorável à vinda de Oswaldo de Oliveira. "Qualquer treinador vai sofrer pressão. Surgiram outros nomes, mas só conversamos com o Mano, que aceitou prontamente nossa proposta. Tínhamos de contratar alguém que conhecesse o Corinthians, mas que tivesse bagagem", justificou Roberto de Andrade.

Depois que saiu do Corinthians, Mano dirigiu a seleção brasileira e o Flamengo. E não teve bom desempenho nos dois trabalhos. Na seleção, custou a encontrar um time titular, perdeu uma Copa América e a medalha de ouro na Olimpíada de Londres. E no clube carioca, de maneira surpreendente, pediu demissão após poucos meses no cargo.