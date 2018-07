Confirmado no time titular, Zizao sonha até com gol no Corinthians

SÃO PAULO - Zizao ganhará a sua primeira chance como titular do Corinthians neste domingo, diante do Paulista, às 17 horas, em Jundiaí, pela rodada de abertura do Paulistão. O atacante chinês, que durante quase um ano no clube atuou apenas 13 minutos contra o Cruzeiro, no Brasileirão de 2012, só jogará porque os atletas que disputaram o Mundial em dezembro voltaram das férias na última segunda-feira e devem entrar em campo apenas a partir de fevereiro.

Havia o risco de Zizao perder a sua vaga na equipe titular para Renato Augusto, meia recém-contratado do Bayer Leverkusen e que teve a sua documentação regularizada na última quinta-feira. Mas o técnico Tite confirmou nesta sexta que o reforço não vai para Jundiaí, para poder ficar no CT do Parque Ecológico fazendo trabalho de aprimoramento físico. Assim, o chinês está confirmado e não esconde a ansiedade. "Quero muito jogar", avisou.

Fã de feijoada e churrasco, Zizao sonha até em fazer um gol no seu primeiro jogo como titular. E se balançar as redes, já sabe até como comemorar. "Quero abraçar todos os jogadores", avisou o chinês, que pretende dedicar o gol marcado à mãe Yong. Ele também faz questão de dividir com a torcida a alegria de começar jogando uma partida pelo Corinthians. "Quero dizer um ''muito obrigado'' pelo apoio que eles sempre me deram", disse o atacante.

Após quase um ano no clube - foi contratado em março -, ele diz que já é reconhecido na rua (gosta de ir no bairro da Liberdade, na avenida Paulista e no Parque do Ibirapuera) e o que mais ouve dos torcedores é o famoso grito "Vai, Corinthians". Apesar de ter esperado tanto para que surgisse a primeira oportunidade como titular, Zizao não reclama. "O time tem jogadores mais fortes e isso é bom para todo mundo, inclusive para mim."

O atacante Elton, que negocia a sua transferência para o Náutico, está fora do jogo deste domingo. Assim, o Corinthians para a estreia no Paulistão terá Júlio César; Edenílson, André Vinícius, Felipe e Igor; Guilherme Andrade, Guilherme, Giovanni e Nenê Bonilha; Zizao e Romarinho.