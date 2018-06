Confirmado pelo Guarani, Alemão não aparece e apresentação é adiada

O Guarani adiou para a próxima quinta-feira a apresentação do atacante Alemão, reforço anunciado durante a semana pela diretoria do clube visando a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. O jogador era aguardado nesta quarta, no Brinco de Ouro da Princesa, mas não apareceu devido ao atraso no envio da documentação por parte do Paraná, seu último clube.

Apesar de a diretoria bancar o acerto, através do presidente Palmeron Filho, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, a situação de Alemão é vista com ressalvas. O jogador vem sendo disputado por outros clubes do País e teria escolhido o Guarani, dentre muitos motivos, pela facilidade em ficar perto da família, já que tem residência em Valinhos, cidade próxima de Campinas. Ele estaria passando por problemas particulares.

A ideia do clube campineiro era apresentá-lo junto com Fernando Lombardi, zagueiro com passagens por Paysandu, Ceará e Paraná. No entanto, o plano acabou sendo alterado e a chegada do jogador, adiada.

O Paraná teria atrasado o envio da documentação do jogador, que chegaria no Guarani por empréstimo, porque o foco estar no clássico diante do Atlético Paranaense, marcado para esta quarta-feira, no Durival Britto. O intuito é que tudo seja resolvido durante o dia.

Revelado pelo Santos, entre os anos de 2008 e 2008, Alemão era visto como mais uma grande promessa do clube que formou Robinho, Diego, Neymar e muitos outros, não demorando ser contratado pelo Udinese, da Itália.

Depois, rodou por clubes como Catanduvense, Guaratinguetá, Vitória, Chapecoense, Cruz Azul, do México, Figueirense, ABC, Botafogo de Ribeirão Preto, Eindhoven, da Holanda, e Paraná, além da Ponte Preta, onde teve duas passagens entre 2013 e 2014. No time paranaense, foi um dos destaques da campanha do acesso à elite do futebol brasileiro.