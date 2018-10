Confirmado por Mano, Rafael celebra nova oportunidade no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes confirmou que levará o Cruzeiro a campo com uma escalação reserva para encarar o Vasco neste domingo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Isto significa uma nova oportunidade para o goleiro Rafael mostrar serviço, e o jogador de 29 anos espera aproveitá-la da melhor forma possível.

"Com a sequência de jogos, o Mano vai rodar muita gente, vai dar oportunidade para muitos estarem em campo. Fico feliz de mais uma vez estar em campo e poder ajudar o Cruzeiro. Tenho certeza que no Rio de Janeiro vamos estar com a cabeça tranquila e que vamos voltar a pontuar, atingindo os 40 pontos e mirando o topo da tabela", declarou neste sábado.

Outro que terá oportunidade de mostrar serviço é o atacante Fred. Recuperado de uma grave lesão no joelho direito, que o obrigou a ser submetido a cirurgia, o jogador será titular de uma partida do Cruzeiro pela primeira vez desde março.

"O Fred está preparado, já vem treinando há mais de um mês, esta melhor fisicamente que no início do ano. E mesmo quando estava machucado, era um líder, contribui diariamente para a nossa equipe. Logo estará marcando os gols novamente", comentou Rafael.

Mesmo com a escalação de um time reserva, Rafael garantiu um Cruzeiro focado diante do Vasco para reagir no Brasileirão. Afinal, diante dos últimos resultados, a equipe caiu para a nona colocação, com apenas 37 pontos no momento.

"Temos de pensar em arrancada no Brasileiro, sim. Claro que, com excesso de jogos em sequência, você acaba mudando muito o time por conta do desgaste e isso atrapalha o entrosamento. Jogar no Rio, contra o Vasco, é sempre muito difícil. Todo mundo briga por alguma coisa. O interesse da vitória é de ambas as partes. Com certeza, vamos buscar os três pontos", prometeu.