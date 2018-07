Confirmado, Willian celebra permanência na equipe do Cruzeiro

Líder e dono do melhor futebol do Campeonato Brasileiro até agora, o Cruzeiro contará com um reforço de peso para a sequência da competição. O clube mineiro adquiriu os direitos do atacante Willian junto ao Metalist, da Ucrânia, e garantiu a permanência do jogador após uma novela que se arrastou pelo último mês.

"Estou até nervoso. Hoje é uma forma mais de agradecimento, de gratidão. Primeiro agradeço a Deus, por me dar condições de fazer o melhor aqui. Ontem (sexta-feira, 25), quando o Alexandre Mattos (diretor de futebol) me deu a notícia que estava levando o contrato para o presidente, eu estava conquistando mais um título na minha carreira. Para mim, esse momento é de agradecimento, gratidão", celebrou o jogador.

Willian chegou ao Cruzeiro no ano passado por empréstimo de um ano. Com o contrato encerrado, o time mineiro passou a negociar com o Metalist sua permanência e somente neste fim de semana conseguiu chegar a um acordo para comprar os direitos do jogador por 3,5 milhões de euros (R$ 10,5 milhões).