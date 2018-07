Confirmado, Willian José sonha com gol em final da Sul-Americana

SÃO PAULO - Confirmado no time titular do São Paulo, Willian José já sonha em fazer história na final da Copa Sul-Americana. O atacante, substituto do suspenso Luis Fabiano, quer balançar as redes para fechar com "chave de ouro" sua temporada de 15 gols até agora.

"Espero estar em uma noite brilhante para ajudar o São Paulo a conquistar esse título. Fiz 15 gols no ano com muito suor e trabalho. Quero terminar 2012 com chave de ouro e, quem sabe, com o gol do título", ressaltou Willian José, principal artilheiro do time no Campeonato Paulista.

Pela Sul-Americana, o atacante se destacou ao marcar os gols do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre a Universidad de Chile, fora de casa, no primeiro duelo das quartas de final. Willian José espera repetir a dose na decisão, nesta quarta-feira, contra o Tigre, da Argentina.

"Será minha primeira decisão de campeonato como profissional. Já tive pela seleção [categoria de base], mas em clube será a primeira vez. Vou trabalhar forte para chegar bem e fazer um bom jogo no Morumbi", afirmou.

Como o jogo de ida da final ficou empatado em 0 a 0, o título da Sul-Americana ficará com quem vencer a partida da volta, no Morumbi. Nova igualdade no placar leva o confronto para prorrogação, que poderá ser seguida de pênaltis.