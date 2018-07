Conflito de organizada do Boca Juniors mata dois e suspende jogo

BUENOS AIRES - A violência das torcidas do futebol argentino fez novas vítimas neste domingo. Um confronto entre duas facções da principal organizada do Boca Juniors terminou com duas mortes e provocou a suspensão da partida que a equipe faria contra o San Lorenzo pela Copa de Inverno, torneio amistoso.

Os grupos rivais são liderados por Mauro Martín e Maxi Mazzaro, que estão presos e disputam o comando da "La 12". O confronto aconteceu nas imediações do estádio Nuevo Gasómetro, local do jogo, e houve tiroteio. Além de duas mortes, vários outros torcedores ficaram feridos. Uma pessoa foi presa com porte de arma de fogo.

De acordo com as testemunhas, mais de cem tiros foram disparados e uma das vítimas foi morta ao ser atingida no tórax. A outra chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. O confronto ocorreu fora do esquema policial armado para dar segurança antes da partida.

O presidente do San Lorenzo, Matías Lammens, justificou a suspensão da partida alegando que "era um perigo expor as pessoas sabendo o que havia acontecido. Por isso, achamos melhore suspender".