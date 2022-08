Conflito na Faixa de Gaza faz Juventus e Atlético de Madrid realocarem amistoso

O amistoso entre Juventus e Atlético de Madrid marcado para acontecer neste domingo em Tel Aviv, Israel, foi realocado devido à escalada de conflitos entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza. O cancelamento foi confirmado em nota por ambos os clubes neste sábado. Mais tarde, as equipes informaram que o jogo será realizado em Turim na Itália.

A partida deveria acontecer no estádio Bloomfield, mas os dois clubes, junto com o Grupo Comtec, organizador do evento, decidiram cancelar o jogo pela "atual situação de segurança", segundo informaram os times em comunicado.

Horas mais tarde, os clubes anunciaram que a partida passará a acontecer em Turim, na cidade esportiva da seleção italiana, neste domingo. Esta será a última partida de pré-temporada das duas equipes, que iniciam os campeonatos nacionais já na próxima semana.

Juve x Atlético de Madrid vão se enfrentar amanhã no JTC. — JuventusFC (@juventusfcpt) August 6, 2022

Os conflitos entre Israel e Palestina persistiram neste sábado. Na sexta-feira, o exército israelense lançou ataques à Faixa de Gaza e deixou pelo menos 12 palestinos mortos e mais de 90 feridos, segundo o Ministério da Saúde do território. Entre os mortos está Taysir al-Jabari, comandante da Jihad Islâmica, segundo maior grupo militante de Gaza. Após o bombardeio, a Jihad Islâmica alegou ter disparado foguetes ao território israelense e prometeu retaliações.