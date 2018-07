Conformado, Gilmar diz que Neymar 'ficaria muito cansado' se jogasse Copa América

Após muito insistir e ouvir reiteradas negativas do Barcelona, a comissão técnica da seleção brasileira está resignada com a ausência de Neymar na Copa América Centenário, que será disputada em junho, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, admitiu que o atacante "ficaria muito cansado" se disputasse a competição e os Jogos Olímpicos sem ter o período de férias adequado. Já o técnico Dunga foi sucinto: "não adianta lamentar".

A negociação entre CBF e Barcelona se arrastou por semanas e teve um ponto final na quarta-feira passada, quando o clube catalão encaminhou ofício à entidade reiterando que não liberaria o atacante para as duas competições.

"Tivemos que usar o bom senso", disse Rinaldi, que afirmou ter tentado a convocação "até o último minuto". "O Neymar sempre vai querer jogar, o que é muito bom. Mas ficaria muito puxado, a temporada foi difícil, ele teria 21 dias de férias. Vamos preparar o jogador para o torneio curto (Olimpíada) e eles terão o jogador pelo resto do ano."

Dunga demonstrou incômodo com a ausência do atacante, mas preferiu não polemizar. "É uma decisão que já está tomada, então não adianta ficar lamentando A, B ou C. Temos que montar uma equipe para jogar", comentou o técnico.

O treinador não quis antecipar quem será o substituto de Neymar, nem mesmo se pretende mesclar a seleção principal com jogadores em idade olímpica para a disputa da Copa América Centenário - seria uma forma de já ir entrosando o time para os Jogos Olímpicos, em agosto.

"Daqui a dez dias vocês vão saber. Se eu vou ter uma dor de cabeça daqui a dez dias, por que vou tomar um Melhoral agora?", questionou Dunga. A convocação para Copa América será realizada no próximo dia 5.

Sobre a preparação para os Jogos Olímpicos, Rinaldi afirmou que toda a programação já está fechada. A equipe sub-23 irá fazer seus treinos em Teresópolis, e irá realizar um amistoso antes da estreia com a África do Sul, dia 4 de agosto, em Brasília.