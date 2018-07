Conforto e praia 'consolarão' Itália após eliminação

FORTALEZA - Para tentar esquecer a eliminação para a Espanha, os italianos poderão em Salvador curtir a praia. Os jogadores já haviam tomado banho de mar no Rio, quando enfrentaram o México, e agora para a disputa do terceiro lugar a equipe ficará no mesmo hotel que recebeu o Uruguai na primeira fase da competição, o Catussaba Resort.

Quando enfrentou o Brasil na capital baiana, dirigentes da Itália visitaram o hotel e perceberam que o empreendimento "pé na areia", ou seja, que tem acesso direto à praia sem ter de passar por alguma rua, era ideal para o elenco. Isso porque possibilita lazer e conforto junto com privacidade.

O Uruguai queria ficar novamente no mesmo hotel, até por já ter conhecido o ambiente anteriormente. Mas a Itália ganhou a disputa e terá um espaço ainda maior que o dos uruguaios, com 30 apartamentos a mais para receber a seleção europeia, que costuma viajar com uma grande comissão técnica e muitas vezes com a família dos atletas.

Outro item que será reforçado é o da segurança. "Ter hospedado a equipe do Uruguai foi uma ótima experiência para nós. Acreditamos que eles também saíram satisfeitos. Agora, nossos esforços estão concentrados em receber bem a Itália. Nossa equipe está muito focada e bem orientada", afirmou o diretor executivo do Catussaba, Dilson Jatahy Fonseca Jr.

Como ocorreu com o Uruguai, a seleção italiana terá um espaço exclusivo no hotel, sem a presença de outros hóspedes, além de local privativo para refeições e reuniões. Além disso, o grupo contará com uma piscina particular e poderá relaxar na praia de Itapuã. Já o Uruguai, por sua vez, está hospedado no Hotel Deville, que fica bem próximo do Catussaba.