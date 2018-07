Confrontos das quartas da Copa do Brasil serão conhecidos nesta segunda

A CBF realiza nesta segunda-feira, 5, no Rio de Janeiro, o sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. As chaves serão conhecidas em evento na sede da entidade a partir das 11h. A CBF transmitirá o sorteio ao vivo em suas redes sociais.

Não há restrições para a formação dos confrontos. Qualquer um dos oito times classificados para esta etapa do torneio pode enfrentar qualquer outra equipe. Os mandos de campo também serão definidos em sorteio no mesmo evento, às 12h.

Os times classificados para as quartas neste ano são: Atlético Mineiro, que eliminou o Paraná nas oitavas; Atlético Paranaense, que superou o Santa Cruz; Botafogo, depois de passar pelo Sport; Cruzeiro, que eliminou a Chapecoense nas oitavas; Grêmio, que tirou o Fluminense da competição; Flamengo, depois de superar o Atlético Goianiense; Palmeiras, que passou pelo Internacional; e o Santos, que eliminou o Paysandu.

Único dos classificados que não disputa ou disputou a Libertadores deste ano, o Cruzeiro é o "intruso" da lista. Entre as demais equipes, apenas o Flamengo não conseguiu passar para as oitavas no torneio continental, e terá como consolo a presença na segunda fase da Copa Sul-Americana. O mesmo aconteceu com a Chapecoense, que ficou em terceiro lugar de seu grupo na Libertadores e foi eliminada nas oitavas da Copa do Brasil pelo Cruzeiro.