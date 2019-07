Confrontos diretos na Série C terminam empatados; Volta Redonda bate Atlético-AC

Três jogos movimentaram a 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - neste domingo e em apenas um deles houve vencedor. De virada, o Volta Redonda afundou o Atlético Acreano na lanterna do Grupo B. Na chave A, os confrontos diretos por vagas no G4 - a zona de classificação - terminaram empatados.

A partida entre os dois melhores do Grupo A decepcionou os torcedores que foram ao estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e viram um empate sem gols entre Ferroviário e Botafogo-PB. Melhor para os cearenses, que têm 20 pontos e seguem na liderança isolada. Logo atrás, com 16, os paraibanos são vice-líderes com um jogo a menos - duelo adiado contra o Náutico, que será disputado nesta quinta-feira.

Na estreia do técnico João Brigatti - substituiu Julinho Camargo -, o Sampaio Corrêa recebeu o Confiança no estádio Castelão, em São Luis. A partida terminou empatada por 1 a 1 e os dois times chegaram aos 15 pontos. Por conta do saldo de gols (1 contra -2), os sergipanos estão em quarto lugar.

Em uma partida que demorou 27 minutos para começar por falta de ambulância na Arena da Floresta, em Rio Branco, o Volta Redonda encerrou um jejum de seis jogos ao bater o Atlético Acreano por 2 a 1, de virada, e subiu para o quinto lugar do Grupo B, com 13 pontos. Já o time acreano estacionou nos sete e segue na lanterna.

A primeira rodada do returno será finalizada na noite desta segunda-feira. Precisando da vitória para retomar a liderança, o Juventude recebe o Luverdense, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Confira a 10.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Quinta-feira

Treze-PB 2 x 0 Santa Cruz-PE

Sexta-feira

Paysandu-PA 0 x 0 Ypiranga-RS

Sábado

Náutico-PE 1 x 1 ABC-RN

Globo-RN 1 x 1 Imperatriz-MA

São José-RS 2 x 0 Tombense-MG

Boa-MG 2 x 2 Remo-PA

Domingo

Ferroviário-CE 0 x 0 Botafogo-PB

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Confiança-SE

Atlético Acreano-AC 1 x 2 Volta Redonda-RJ

Segunda-feira

20 horas

Juventude-RS x Luverdense-MT