Confrontos paulistas marcam rodada completa da Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B terá pela primeira vez neste ano uma rodada completa no meio de semana - será a quarta da competição. Dez partidas serão disputadas nesta terça-feira, sendo que três destes duelos serão entre paulistas.

O principal deles acontecerá em Campinas, onde o líder Guaratinguetá tem a dura missão de enfrentar a Ponte Preta, às 21 horas. Os dois times ainda estão invictos, mas o clube do Vale Paraíba aparece na primeira posição, com sete pontos. Na rodada passada, bateu o Vila Nova, em casa. Enquanto isso, a equipe campineira arrancou um bom empate contra o Bahia, em Salvador, e ocupa a oitava posição, com cinco pontos.

Considerados dois dos principais favoritos ao acesso, Santo André e Portuguesa enfrentam-se às 21h50, no estádio Bruno José Daniel, no ABC paulista. Após o vice-campeonato paulista, os donos da casa sofreram um grande desmanche e somam apenas quatro pontos, no 13.º lugar. A Lusa tem sofrido com as contusões e aparece apenas na décima posição, também com quatro pontos.

O outro confronto paulista será entre Bragantino e São Caetano, às 19h30, em Bragança Paulista. O time mandante vem de um importante empate contra o Náutico, no Recife, e ainda está invicto na sétima colocação, com cinco pontos. Os visitantes estreiam o técnico Sérgio Guedes e estão no 12.º lugar, com quatro pontos.

Na cola do Guaratinguetá, outros seis clubes entram em campo com boas chances de assumir a liderança. Em um confronto direto, o Figueirense, que soma seis pontos, recebe o Náutico, que tem sete, em Florianópolis. Também com sete pontos, o Brasiliense visita o Coritiba, que ainda não venceu. Com o mesmo número de pontos, o Bahia encara o Vila Nova, em Goiânia.

Um pouco mais abaixo, o Paraná, que tem seis pontos, joga contra o penúltimo colocado, o Duque de Caxias, ainda sem pontuar. O América-MG faz o duelo contra o xará do Rio Grande do Norte, em Natal - os mineiros têm cinco pontos. O lanterna Ipatinga, sem ponto, recebe o ASA, que tem quatro, no interior de Minas Gerais. No Recife, o Sport, com um ponto, enfrenta o Icasa.

Confira a 4.ª rodada da Série B:

Terça-feira - 19h30

Ipatinga x ASA

Figueirense x Náutico

Duque de Caxias x Paraná

Bragantino x São Caetano

21 horas

Coritiba x Brasiliense

Ponte Preta x Guaratinguetá

21h50

Vila Nova x Bahia

Sport x Icasa

América-RN x América-MG

Santo André x Portuguesa