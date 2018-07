Confusão em jogo do Bahia deixa oito presos e policial militar ferido

Foi mal sucedida a decisão de colocar a partida entre Bahia Figueirense em Feira de Santana. Durante o jogo, válido pela 21ª rodada do Brasileirão , torcedores do time baiano protagonizaram uma confusão nas arquibancadas do Estádio Joia da Princesa e oito pessoas foram presas. Na confusão, um policial ficou ferido.

De acordo com o portal Bahia Notícias, tudo aconteceu ainda no primeiro tempo, quando algumas pessoas pularam a divisória que separava as torcidas das duas equipes e tentaram roubar a bandeira que pertence a uma torcida organizada do Figueirense. Houve um princípio de tumulto, mas a situação foi logo acalmada pela Polícia Militar, que levou oito pessoas presas.

O que chama atenção no caso é que o Bahia foi jogar em Feira de Santana pois foi punido pelo STJD por causa de confusões na partida contra o Santos.