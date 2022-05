Confusão na entrada de torcedores do Liverpool atrasa final da Liga dos Campeões em Paris

A final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid foi marcada por invasão de torcedores no Stade de France, em Paris, neste sábado, dia 28. Imagens das câmeras de TV flagraram torcedores pulando pelas grades de acesso ao estádio e agentes de segurança tentando impedir uma invasão maior. Por conta da falha, a final foi adiada em 30 minutos. A previsão de início é de 16h30 (horário de Brasília), mas não se sabe se começará neste horário. Havia muitos torcedores dos dois times do lado de fora, com ingressos nas mãos.

A entrada de torcedores sem ingressos obrigou os organizadores da final a adiarem a partida para que os torcedores com as entradas conseguissem acessar o Stade de France. A confusão acontece nos setores dedicados aos torcedores do Liverpool. Para evitar problemas e, ao mesmo tempo, não afrouxar a segurança, a organização decidiu atrasar o início da partida. Informações foram dadas nos telões do estádio.

Leia Também Torcedores de Liverpool e Real Madrid sem ingressos lotam espaços destinados a eles em Paris

Os controles de segurança mais rígidos com os torcedores do Liverpool acabaram gerando enormes filas e empurra-empurra, como o que aconteceu no portão U. Muitos torcedores também se atrasaram, quando a multidão cercou o ônibus da equipe do Liverpool no trânsito, nas imediações do estádio. O atraso foi justificado para os torcedores nos alto-falantes. O telão do estádio atualiza informações constantemente. A torcida do Real Madrid, que não tem nada com isso, vaiou a conduta dos ingleses.

A polícia francesa controlou um tumulto também perto do portão U do Stade de France. Centenas de pessoas tentaram forçar a entrada no estádio. Felizmente, a situação foi controlada, sem que ninguém se machucasse. Os jogadores dos dois times foram para o vestiário e depois, com o atraso informado, voltaram para o campo a fim de retomar o aquecimento.