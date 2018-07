Confusão na Itália marca rodada na eliminatória da Eurocopa

Com apenas seis minutos de jogo em Gênova, rojões atirados por torcedores sérvios levaram o árbitro escocês Craig Thomson a interromper a partida válida pelo Grupo C, que já havia começado com 35 minutos de atraso.

O goleiro sérvio Vladimir Stojkovic desistiu do jogo, aparentemente depois de ter sido verbalmente agredido pela sua própria torcida a caminho do estádio. Antes do pontapé inicial, numa atmosfera já hostil, os italianos vaiaram o hino nacional da Sérvia.

Em partidas mais tranquilas, a campeã mundial Espanha venceu a Escócia por 3 x 2 pelo Grupo I. David Villa marcou de pênalti seu 44o gol pela "Roja", igualando-se assim ao recordista Raúl.

A Holanda goleou a Suécia por 4 x 1 no Grupo E, e abriu uma vantagem de três pontos após quatro jogos. Klaas-Jan Huntelaar e Ibrahim Afellay marcaram dois gols cada.

A Alemanha também manteve aproveitamento total, após vencer o Cazaquistão por 3 x 0 fora de casa. Miroslav Klose soma seis gols em quatro jogos, e os alemães lideram o Grupo A por cinco pontos.

Pelo Grupo G, a Inglaterra empatou sem gols com Montenegro, que continua líder com dez pontos em quatro jogos - quatro à frente da Inglaterra, com um jogo a menos. Os montenegrinos ainda não levaram gol nas eliminatórias.

No Grupo D, a França venceu Luxemburgo em casa, 2 x 0, e já soma três vitórias consecutivas após a surpreendente derrota na estreia contra Belarus.

A maior zebra da rodada vitimou a Turquia, que perdeu a 1 x 0 do Azerbaijão, pelo Grupo A. Na mesma chave, em Bruxelas, a Áustria conseguiu nos descontos empatar a partida em 4 x 4, resultado que coloca os austríacos em segundo lugar no grupo, atrás da Alemanha.

Pelo Grupo E, a Hungria venceu a Finlândia por 2 x 1, enquanto a Irlanda do Norte, depois de se animar com um empate contra a Itália, não conseguiu passar pelo fraco time das Ilhas Faroe, ficando no 1 x 1.