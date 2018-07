Confusão no Mineirão deixa oito feridos, segundo a PM

Uma confusão na chegada do ônibus da delegação da seleção argentina no Mineirão, às 11h30, deixou oito torcedores feridos: quatro brasileiros, três argentinos e um colombiano. A informação foi confirmada em nota pela Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo a PM, houve aglomeração e tumulto de torcedores próximo ao ônibus que trazia os jogadores da Argentina. Isso aconteceu próximo ao Mineirinho.

A Polícia Militar de Minas Gerais jogou uma bomba de efeito moral para dispersar a multidão. O problema é que os estilhaços acertaram as pessoas. Na nota, a PM usa o termo "armas não letais" em vez de bomba de efeito moral. Segundo a PM, os torcedores tiveram ferimentos leves e foram atendidos no Posto Médico Avançado ao lado do Mineirinho.

O jogo entre Argentina e Irã começou às 13h, com vitória da argentina graças ao um gol de Messi. Pelo menos 30 mil argentinos estiveram no estádio da tarde deste sábado. O público total foi de cerca de 57 mil pessoas.