Congo vence Gabão e lidera o Grupo A da Copa Africana

A seleção do Congo é a nova líder do Grupo A da Copa Africana de Nações. Nesta quarta-feira, a equipe arrancou uma apertada vitória sobre o Gabão por 1 a 0 e chegou aos quatro pontos, na ponta da chave. Logo atrás, aparecem justamente os gaboneses, que perderam a primeira e têm três pontos.

Os resultados desta quarta, aliás, deixaram o grupo embolado e as quatro equipes seguem com chances de classificação para a última rodada. Na primeira partida do dia, Burkina Faso e Guiné Equatorial ficaram no empate por 0 a 0, resultado que as deixou com um e dois pontos, respectivamente.

Burkina Faso e Guiné Equatorial protagonizaram um 0 a 0 em que a ausência de gols não refletiu o que seu viu em campo. Burkina Faso dominou completamente o primeiro tempo e chegou a acertar a trave duas vezes, ambas com Alain Traore. Na etapa final, foram os donos da casa que pressionaram, mas Javier Balboa perdeu duas chances incríveis quando saiu cara a cara com o goleiro.

Já na segunda partida, depois de um primeiro tempo sem gols, Congo chegou à vitória logo no início da etapa final. Aos três minutos, Oniangue marcou em lance confuso. Após escanteio batido da direita, a zaga do Gabão bateu cabeça em duas oportunidades. O congolês, então, aproveitou a sobra e bateu cruzado para marcar.

O Grupo A da Copa Africana terá sua última rodada disputada no domingo, quando Congo enfrenta Burkina Faso e, depois, Gabão pega a Guiné Equatorial. A competição seguirá nesta quinta-feira, com duas partidas pela chave B: Zâmbia x Tunísia e Cabo Verde x República Democrática do Congo.