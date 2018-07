Congolês marca dois, Villarreal vence e fecha turno na cola do Real

Perto do elenco do Real Madrid, o Villarreal tem um time modesto. Mesmo assim, fechou o primeiro turno do Campeonato Espanhol a apenas um ponto dos galácticos da capital. Neste domingo, pela última rodada do turno, o Villarreal recebeu o Sporting Gijón no El Madrigal e venceu por 2 a 0, com dois gols do congolês Bakambu.

Acumulando seis vitórias seguidas no torneio, o Villarreal é o quarto colocado, com 39 pontos, contra 40 do Real. Atlético de Madrid (41) e Barcelona (42) aparecem à frente e ainda têm um jogo a fazer no turno. O Sporting Gijón, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, com 15 pontos.

No primeiro tempo, o placar foi aberto aos 26 minutos. Após saída errada do Gijón, o Villarreal recuperou a bola ainda perto da área ofensiva, Soldado recebeu pela direita e rolou para o meio, encontrando Bakambu livre para marcar.

Contratado junto ao Bursaspor, da Turquia, no início da temporada, o congolês fez lindo gol para ampliar o placar aos 6 minutos do segundo tempo. Ele recebeu pela esquerda da área, pedalou bonito sobre o marcador e, com classe, bateu colocado no ângulo para fazer o oitavo dele no Espanhol.

Se os três grandes do futebol espanhol parecem ter vaga cativa na Liga dos Campeões, o Villarreal briga para pelo menos jogar a fase preliminar no torneio e entrar na chave de grupos. Com 39 pontos, já tem oito a mais que o Celta, que ainda joga na rodada. A equipe só jogou a Liga dos Campeões em três oportunidades, mas foi semifinalista em 2005/2006.