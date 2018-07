Congresso Judaico Europeu critica Anelka por suposto gesto antissemita

LONDRES - A polêmica comemoração de Nicolas Anelka ao fazer o primeiro de seus dois gols no empate do último sábado do West Bromwich com o West Ham, por 3 a 3, segue repercutindo. Depois da ministra do esporte da França, Valérie Fourneyron, criticar o gesto feito pelo atacante, que seria uma saudação antissemita, o Congresso Judaico Europeu decidiu se manifestar neste domingo.

"Esta saudação é apenas uma saudação nazista menos conhecida e esperamos o mesmo tipo de punição que as autoridades dariam se o Anelka tivesse feito o famoso gesto com o braço esticado", disse o presidente da entidade, Moshe Kantor, que pediu para a Premier League, que administra o Campeonato Inglês, banir o atacante.

O gesto, no qual se coloca a mão quase sobre o ombro oposto, é de autoria de Dieudonné, comediante francês que está rendendo muita polêmica na França por ser considerado antissemita. O ministro do interior do país, Manuel Valls, anunciou recentemente que estuda proibir as apresentações do artista, que tem Anelka como amigo confesso. O jogador inclusive teria feito a saudação, conhecida como "quenelle", para manifestar seu apoio a Dieudonné.

"Esta saudação foi criada por um extremo antissemita bastante conhecido, que já manifestou seu ódio por judeus, zombou do holocausto e do sofrimento de judeus", comentou Kantor. "Não deveria haver espaço para intolerância e racismo no esporte e esperamos que a Premier League e a polícia deem a Anelka a punição merecida."