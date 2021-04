Conheça a Copa Árabe, torneio que será realizado em dezembro como ensaio para a Copa de 2022

Entre os dias 30 de novembro e 18 de dezembro, o Catar vai sediar a Copa Árabe. O torneio reunirá 23 seleções da região e servirá como um ensaio geral para a Copa do Mundo de 2022. A competição ocupa o vácuo deixado pela Copa das Confederações, que tradicionalmente era realizada um ano antes do Mundial para que o país-sede testasse as suas instalações e operações de logística.

A Copa Árabe do Catar utilizará seis dos oito estádios que receberão partidas da Copa do Mundo de 2022. A final, inclusive, está marcada para o dia 18 de dezembro, feriado nacional, exatamente um ano antes da decisão da Copa do Mundo.

"Será um evento fantástico. A primeira Copa Árabe da Fifa, um evento de preparação para a Copa do Mundo, um evento de união do mundo árabe", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o sorteio das chaves da Copa Árabe, realizado essa semana em Doha.

Nos últimos meses, o Catar foi alvo de duras críticas de organizações de direitos humanos por causa do tratamento dado aos trabalhadores migrantes. Várias seleções europeias, como Alemanha, Holanda e Noruega, fizeram protestos simbólicos antes de suas partidas das Eliminatórias.

A Federação Dinamarquesa de Futebol chegou a pedir à Fifa "uma investigação completa sobre o número de mortos entre trabalhadores migrantes no Catar". O emirado, no entanto, afirma ter feito mais do que qualquer outro país da região para melhorar as condições de trabalho dos migrantes.

GRUPOS