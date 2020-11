Conheça a primeira mulher a treinar um time masculino de futebol no Egito

A ex-jogadora Faiza Heidar entrou para a história do futebol do Egito no último mês. Em um país marcado pelo pouco espaço para as mulheres na sociedade, a treinadora ganhou a oportunidade de dirigir um time profissional masculino. Após anos como meio-campista e capitã da seleção local, ela agora comanda o Ideal Goldi, time sediado na cidade de Gizé e que disputa a quarta divisão local.

Aos 36 anos, Faiza encara o desafio após ter cumprido uma preparação na Inglaterra. A egípcia fez um curso ofertado pela Premier League e antes de assumir o Ideal Goldi, trabalhou em times femininos de atletas portadoras de necessidades especiais. Munida dessa experiência, chegou ao novo cargo bastante preparada e contornou nos primeiros dias a desconfiança inicial do elenco.

Leia Também Rodrygo vira peça importante no esquema de Zidane no Real Madrid

"No começo houve algum tipo de riso (por parte dos jogadores). Mas então eles percebem que vão aprender e que vão desenvolver suas habilidades", disse Heidar à agência Reuters. Como jogadora, ela foi capitã da seleção egípcia por quase dez anos e é bastante conhecida no país. Por ser muçulmana, a treinadora comanda as atividades de véu e de roupas longas, como calças e blusas.

Uma das preocupações do trabalho de Heidar é mostrar ao elenco o respeito à diversidade. "Não vejo diferença entre ser homem e mulher. Não digo isso por ser mulher. Vale o mesmo quando se trata de preto ou branco ou de cristão e muçulmano. Não importa também a religião ou de onde o jogador veio", afirmou a treinadora.

O início de Faiza no futebol se deu contra a vontade da família. A mãe da jogadora, Khodra Abdelrahman, não queria que a filha saísse de casa para jogar bola com os meninos na rua. Foi preciso vencer essa resistência. "Eu dizia para ela não ir. Mas ela dizia: 'Não, eu vou.' Ela amava o esporte", disse. "Eu a deixei ir e orei para que Deus a ajudasse. E ela foi e se saiu muito bem", completou.

Para quem tem convivido com Faiza no clube, o trabalho mostra sinais positivos. "É uma excelente experiência. Ela tem um grande caráter, muita experiência e não vemos diferença entre ser homem ou mulher. A treinadora tem uma grande capacidade e tem nos ajudado", comentou o jogador Abdul Rahman Easom, do Ideal Goldi.