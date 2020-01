Conheça a seleção de velhos conhecidos que vão jogar o Paulista por times do interior

O Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira e servirá também para o torcedor reencontrar velhos conhecidos. Jogadores veteranos e com passagens anteriores por clubes importantes do futebol brasileiro estarão agora com a camisa de times de interior. O papel deles será transmitir experiência e atuar como referências técnicas para esses elencos. O Estado montou uma seleção de nomes conhecidos que serão destaque de alguns dos participantes do Estadual.

Goleiro: Fernando Henrique (Santo André)

Revelado pelo Fluminense, onde foi vice-campeão da Libertadores de 2008, e com passagens por seleções de base e mais recentemente pelo Ceará, o jogador está com 36 anos e será reforço do Santo André. Fernando Henrique vai disputar a posição de titular com outro goleiro experiente, Henal.

Lateral-direito: Luis Ricardo (Água Santa)

Aos 36 anos, já passou por Portuguesa, São Paulo, Botafogo, Ponte Preta e Figueirense. Luis Ricardo teve como passagem de maior destaque no futebol paulista justamente os títulos na Portuguesa, onde ganhou o Brasileiro da Série B de 2011 e o Paulista da Série A-2 de 2013.

Zagueiro: Leandro Almeida (Guarani)

O defensor tem 32 anos e foi revelado pelo Atlético-MG. Antes de reforçar o Guarani, passou por clubes como Dínamo de Kiev, Coritiba, Palmeiras, Figueirense, Paraná e Londrina.

Zagueiro: Edson Silva (Novorizontino)

Aos 33 anos, disputou o Campeonato Paulista anteriormente por outras equipes do interior, entre elas Red Bull, Mirassol e Guarani. No passado, defendeu o Figueirense e o São Paulo, onde ficou entre 2012 e 2015 e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana.

Lateral-esquerdo: Fabrício (Água Santa)

O jogador de 33 anos tem um currículo extenso de passagens por clubes brasileiros. Portuguesa, Inter, Palmeiras, Cruzeiro, Vitória e Vasco são alguns deles. O lateral viveu momentos polêmicos na carreira, em especial no Inter, no Campeonato Gaúcho de 2015, quando fez gestos obscenos para a torcida, acabou expulso e foi afastado pela diretoria.

Volante: Corrêa (Ituano)

O veterano está com 39 anos e é um dos jogadores mais velhos desta atual. Aliás, o volante é bastante identificado com a equipe, onde foi revelado em 1999. Corrêa defendeu na carreira o Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, fora ter atuado no futebol da Ucrânia.

Volante: Paulo Roberto (Mirassol)

Está com 32 anos e teve como principal momento da carreira a passagem pelo Corinthians entre 2017 e 2018, quando foi campeão brasileiro. O jogador defendeu algumas equipes como Sport, Bahia e Figueirense. No ano passado, integrou o elenco do Fortaleza.

Meia: Camilo (Mirassol)

Com 33 anos, o jogador tem um currículo variado. Passou pela Inglaterra e Arábia Saudita, além de ter sido convocado para um amistoso da seleção brasileira, em 2017. Camilo esteve nos últimos anos no papel de titular de times como Botafogo, Inter e, por último, a Chapecoense.

Atacante: Mazinho (Oeste)

Apelidado de Messi Black, o jogador tem 32 anos e já construiu uma identificação com o Oeste, onde chegou pela primeira vez em 2015. O principal título da carreira de Mazinho foi pelo Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil de 2012.

Atacante: Thiago Ribeiro (Novorizontino)

Com 33 anos, o atleta teve a primeira grande aparição no cenário com a camisa do São Paulo, entre 2005 e 2006. O jogador depois passou pelo Cagliari, da Itália, e também pelo futebol brasileiro: Cruzeiro, Santos, Bahia, Londrina e Guarani são alguns dos times. Thiago precisou superar ainda a depressão para conseguir continuar a carreira.

Atacante: Dinei (Água Santa)

Apelidado pela semelhança com o ex-atacante do Corinthians, o jogador está com 36 anos e é um dos reforços do Água Santa. O baiano Telmário Sacramento teve destaque com a camisa do Vitória. Jogou também na Espanha, no Japão e pelo Palmeiras, entre 2010 e 2011.

Técnico: Elano (Inter de Limeira)

Está com 38 anos e recebe a primeira oportunidade para trabalhar como técnico efetivo de uma equipe. O ex-meia foi auxiliar interino do Santos, onde foi ídolo nos tempos de jogador. Em 2010, disputou a Copa do Mundo da África do Sul pela seleção brasileira, inclusive como titular.