Conheça as armas de Barça e City para jogo da Liga dos Campeões

O confronto entre Manchester City e Barcelona é a grande atração desta terça-feira pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e uma repetição do duelo pela mesma fase na edição passada que terminou com a classificação da equipe espanhola graças a duas vitórias (2 a 0 na Inglaterra e 2 a 1 no Camp Nou). Veja a seguir cinco motivos para não deixar de ver o jogo.

1. O trio de ataque do Barcelona

Messi, Suárez e Neymar já marcaram 68 gols na temporada. O argentino fez 37, o uruguaio marcou sete e o brasileiro balançou a rede 24 vezes. Eles se entendem cada vez melhor.

2. Agüero

O Manchester City só está vivo na competição por causa dos gols do atacante argentino. Na penúltima rodada da fase de grupos, o time perdia em casa para o Bayern de Munique por 2 a 1 e estava sendo eliminado, mas Agüero virou o jogo nos minutos finais. Tem cinco gols no torneio e é o artilheiro do Campeonato Inglês com 17.

3. O retrospecto

O Barcelona luta para se classificar para as quartas de final pelo oitavo ano seguido, e o City tenta passar das oitavas pela primeira vez em sua história.

4. O Barça está mordido

Depois de 11 vitórias seguidas, o time foi derrotado em casa pelo Málaga (1 a 0) no sábado e viu a distância para o líder Real Madrid subir novamente para quatro pontos. Se não conseguir um bom resultado nesta terça, o técnico Luis Enrique voltará a ser questionado.

5. City animado

A rodada no Campeonato Inglês foi boa para o time, que goleou o Newcastle por 5 a 0 e diminuiu para cinco pontos a distância que o separa do líder Chelsea, que empatou em casa com o Burnley.