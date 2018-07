Conheça as armas do Cruzeiro, o time sensação de 2017

O bom início de temporada já faz o Cruzeiro ser apontado como um dos melhores times do Brasil em 2017. E os números comprovam que a equipe de Mano Menezes, de fato, vive grande fase. Com a vitória sobre o Democrata por 2 a 0 no último domingo, no Mineirão, pela 11ª rodada do Estadual, o time de Minas alcançou a marca de 20 partidas de invencibilidade no ano, com incríveis 86,6% de aproveitamento dos pontos disputados. Não há outro nessas condições no País entre os grandes.

Na quinta-feira, às 21h30, São Paulo e Cruzeiro iniciam disputa válida pela quarta fase da Copa do Brasil, no Morumbi – jogo de ida. A partida de volta será em Belo Horizonte, dia 19, no Mineirão. O Cruzeiro chega ao confronto com o São Paulo com ótimo retrospecto. O time venceu todos os seus adversários no torneio nacional até agora. Foram quatro partidas e quatro vitórias.

Mais do que números expressivos, a equipe de Mano tem se destacado pelo bom futebol, sobretudo por causa da formação compacta implantada pelo treinador. Os atacantes, por exemplo, também têm de ajudar na marcação quando o adversário está com a bola e ajudam na armação das jogadas. A versatilidade dos homens de frente é o ponto forte da equipe.

Confiante, Mano promete um Cruzeiro bastante ofensiva no jogo do Morumbi. “Não podemos ir para São Paulo esperando pelo jogo do Mineirão. Precisamos jogar também no Morumbi”, destacou o treinador. A Copa do Brasil tem peso nos gols marcados fora de casa.

O time base montado por Mano Menezes é formado por: Rafael; Ezequiel, Leo, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Ariel Cabral, Rafinha e Thiago Neves; Arrascaeta e Rafael Sobis.

O bom desempenho em clássicos também anima o torcedor celeste para os confrontos com o São Paulo. Sob o comando de Mano, o time ganhou os três clássicos que disputou em 2017: venceu O Atlético-MG por 1 a 0 pela Primeira Liga, depois bateu o América pelo mesmo placar na sétima rodada do Mineirão e, no início do mês, bateu novamente o Atlético, desta vez por 2 a 1, pelo Estadual.

Desempenho do Cruzeiro em 2007

Jogos: 20

Vitórias: 16

Empates: 4

Derrotas: 0

Gols marcados: 46

Gols sofridos: 12

Artilheiros:

Rafael Sobis: 12 gols

Ábila: 10 gols

Robinho: 6 gols

Arrascaeta: 5 gols