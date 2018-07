Conheça as equipes da fase de grupos da Liga dos Campeões

Em evento realizado pela a UEFA, em Mônaco, no mês de agosto foram definidos os confrontos da fase de grupos da Liga dos Campeões. Um dos confrontos mais aguardados será entre Barcelona e o Paris Saint-Germain, pelo Grupo F. Já poderoso Bayern de Munique acabou ficando no chamado 'grupo da morte', ao lado de Manchester City, Roma e CSKA Moscou.

Confira mais sobre os clubes e equipes desta edição da principal competições de clubes do mundo, que terá 90 brasileiros distribuídos em 26 equipes. Destaque para o Shakhtar Donetsk, que conta com 13 jogadores do País pentacampeão do mundo.

GRUPO A

Atual vice-campeão, o Atlético de Madrid perdeu peças importantes para esta temporada como o goleiro Courtois, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o atacante Diego Costa - os três se transferiram para o Chelsea. Mandzukic, ex-Bayern, foi a principal contratação do time de Diego Simeone. Os colchoneros vão brigar pelo primeiro lugar do grupo com a tricampeã italiana, a Juventus de Pogba, Vidal e Tevez. O Olympiacos corre por fora. E o Malmö se dá por feliz por representar a Suécia na fase de grupos da Champions.

ATLÉTICO DE MADRID

Participações:9

Melhor colocação: Vice-campeão (2 vezes)

Principais reforços:Mandzukic, Griezmann, Oblak, Moyà e Guilherme

Brasileiros: Miranda e Guilherme

Estádio: Vicente Calderón, em Madri (Espanha)

Capacidade: 54.907 lugares

Site:clubatleticodemadrid.com

Time base: Moya; Juan Fran, Miranda, Godín e Guilherme Siqueira; Gabi, Tiago, Koke e Griezmann; Arda Turan e Manozukic.

Técnico: Diego Simeone

JUVENTUS

Participações: 28

Melhor colocação: Campeão (2 vezes)

Principais reforços: Morata, Evra, Rômulo, Roberto Pereyra, Coman

Brasileiros: Rômulo, Rubinho

Estádio: Juventus Stadium , em Turim (Itália)

Capacidade: 41.000 lugares

Site: www.juventus.com

Time base: Buffon; Cáceres, Ogbonna, Bonucci e Pogba; Marchisio, Vidal, Lichtstein e Asamoah, Tevez e Llorente.

Técnico: Massimiliano Allegri

OLYMPIACOS

Participações:27

Melhor colocação:Quartas de final (1 vez)

Principais reforços: Botía, Abidal, Afellay e Mitroglou

Brasileiros: Leandro Salino

Estádio:Georgios Karaiskakis, em Atenas (Grécia)

Capacidade:32.115 lugares

Site: www.olympiacos.org

Time-base: Roberto; Elabdellao; Botía, Abidal e Masuaku; N'Dinga, Kasami, Dossevi e Domínguez; Afellay e Mitroglou

Técnico: Míchel

MALMÖ

Participações: 13

Melhor colocação: Final (1 vez)

Principais reforços:Agon, Mehmeti, Anton Tinnerholm, Enoch Kofi Adu, Isaac Thelin

Brasileiros: Ricardinho

Estádio: Swedbank Stadion, em Malmö (Suécia)

Capacidade: 24.000 lugares

Site: www.mff.se

TIME-BASE - Olsen; Tinnerholm, E. Johansson, Helander e Konate; Thelin, Adu, Halsti e Forsberg; Rosenberg e Eriksson.

Técnico:Age Hareide

GRUPO B

O que não faltam ao Real Madrid, atual campeão, são ótimos jogadores do meio de campo ( Modric, Krooss, James Rodríguez) e também de ataque (Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo). A defesa, no entanto, ainda é ponto negativo do time. O retorno do Liverpool enaltece a competição - há quatro anos os Reds não disputavam uma Liga dos Campões. Mario Balotelli é a grande aposta. Basel e Ludogorets, da Bulgária, vão cumprir tabela.

Participações:44

Melhor colocação:Campeão (10 vezes)

Principais reforços: James Rodríguez, Kroos, Navas e Chicharito Hernández

Brasileiros: Marcelo

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha)

Capacidade:81.044 lugares

Site: www.realmadrid.com

TIME-BASE: Casillas; Carvajal, Sergio Ramos, Pepe e Marcelo; Kroos, Modric, James Rodríguez e Baler; Benzema e Cristiano Ronaldo.

Técnico: Carlo Ancelotti

LIVERPOOL

Participações:20

Melhor colocação:Campeão (5 vezes)

Principais reforços:Balotelli, Markovic, Lallana, Manquillo

Brasileiros:Lucas Leiva e Philippe Coutinho

Estádio:Anfield Road, em Liverpool (Inglaterra)

Capacidade:45.522 lugares

Site: www.liverpoolfc.com

TIME-BASE: Mignolet; Johnson, Lovren, Skrtel, Moreno e Henderson; Gerrard, Allen, Philippe Coutinho; Balotelli e Sterling.

Técnico: Brendan Rodgers

BASEL

Participações: 15

Melhor colocação: Quartas de final (1 vez)

Principais reforços: Vaclík, Marek Suchy, Samuel, Luca Zuffi e Gashi.

Brasileiros: Nenhum

Estádio: St. Jakob-Park, na Basileia (Suíça)

Capacidade:40.000 lugares

Site: www.fcb.ch

TIME-BASE: Vaclík; Schär, Xhaka, Suchy e Degen; Díaz, Elneny, Safari e Kakitani; Gashi e Streller

Técnico: Paulo Souza

LUDOGORETS

Participações: 2

Melhor colocação: Fase de grupos

Principais reforços: Brayan Angulo, Anicet, Wanderson e Hamza Younes

Brasileiros: Júnior Caiçara, Choco, Marcelinho, Júnior Quixadá e Wanderson.

Estádio: Ludogorets Arena, em Razgrad ( Bulgária)

Capacidade: 8.000 lugares

Site: www.ludogorets.com

TIME-BASE: Stoyanov; Júnior Caiçara, Barthe, A. Aleksandrov e Vasilev; Anicet, Fábio Espinho, Vura e Marcelinho; M. Aleksandrov e Younes.

Técnico: Georgi Dermendzhiev

GRUPO C

Eis um grupo imprevisível. Sem nenhum bicho-papão, Benfica, Bayern Leverkusen, Monaco e Zenit têm chances de avançar às oitavas de final. Os portugueses resgataram o goleiro Júlio César, que estava no inexpressivo Toronto, do Canadá. Bayern Leverkusen e o Zenit, do brasileiro Hulk, são as outras equipes que brigam pelo primeiro lugar do grupo. O Monaco não pode ser descartado, mas o time ficou mais fraco após as saídas de James Rodríguez, para o Real, e do artilheiro Falcao Garcia, para o Manchester United.

BENFICA

Participações: 33

Melhor colocação:Campeão (2 vezes)

Principais reforços:Júlio César, César, Loris Benito, Samaris, Eliseu,Talisca, Victor Andrade, Bebé

Brasileiros: Júlio César, Artur, Luisão, Jardel, César, Talisca, Lima, Derley

Estádio:Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Capacidade: 65.200 lugares

Site: www.slbenfica.pt

TIME-BASE: Julio Cesar; Maxi Pereira, Jardel, Luisão e Eliseu; Amorim, Talisca, André Almeida e Salvio; Gaitán e Lima

Técnico: Jorge Jesus

BAYER LEVERKUSEN

Participações:8

Melhor colocação:Final (1 vez)

Principais reforços:Papadopoulos,Calhanoglu, Drmic, Tin, Wendell, Jedvaj, Kresic, Yurchenko

Brasileiros: Wendell

Estádio: BayArena, em Leverkusen (Alemanha)

Capacidade: 30.000 lugares

Site: www.bayer04.de

TIME-BASE: Lenoy; Jedvaj, Toprak, Spahic e Boenisch; Rolfes, Castro, Bellarabi e Calhanoglu; Son e Kießling

Técnico: Roger Schmidt

MONACO

Participações:11

Melhor colocação:Final (1 vez)

Principais reforços:Stekelenburg, Abdennour, Wallace, Fabinho, Bakayoko

Brasileiros:Wallace e Fabinho

Estádio:Stade Louis II, em Monaco (França)

Capacidade: 18.523 lugares

Site: www.asm-fc.com

TIME-BASE: Subasic; Fabinho, Raggi, Carvalho e Kurzawa; Toulalan, Moutinho, Kondogbia e Ferreira; Berbatov e Germain

Técnico: Leonardo Jardim

ZENIT

Participações: 6

Melhor colocação: Oitavas de final (2 vezes)

Principais reforços: Garay, Javi García

Brasileiros: Hulk

Estádio:Petrovskiy, em São Petersburgo (Rússia)

Capacidade:21.500 lugares

Site: www.fc-zenit.ru

TIME-BASE: Lodygin; Smolnikov, Garay, Lombaerts e Criscito; García, Witsel, Shatov e Danny; Hulk e Kerzhakov

Técnico: André Villas-Boas

GRUPO D

Alexis Sánchez foi a melhor contratação do Arsenal de Arsène Wenger. O técnico montou um time mais jovem e rápido. A aposta é no ataque. Sánchez e Theo Walcott, recuperado da lesão que o tirou da Copa, formarão uma boa dupla. A segunda força da chave é o Borussia Dortmund. Marc Reus comanda a equipe após a perda do artilheiro Lewandowski, que agora defende o rival Bayern. O Galatasaray, do holandês Sneijder, sonha com a próxima fase. O Anderlecht é a zebra.

ARSENAL

Participações: 18

Melhor colocação: Final (1 vez)

Principais reforços: Alexis Sánchez, Welbeck, Ospina, Debuchy, Chambers

Brasileiros: nenhum

Estádio:Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra)

Capacidade:60.361 lugares

Site: www.arsenal.com

TIME-BASE: Szczesny; Debuchy, Koscielny, Mertesacker e Monreal; Rampsey, Özil e Wilshere; Sánchez, Welbeck e Cazorla

Técnico: Arsène Wenger

BORUSSIA DORTMUND

Participações:13

Melhor colocação: Campeão (1 vez)

Principais reforços: Kagawa, Immobile, Ginter, Adrián Ramos, Dong-Won Ji, Nuri Sahin e Bonmann

Brasileiros:Nenhum

Estádio:Signal Iduna Park, em Dortmund (Alemanha)

Capacidade: 80.667 lugares

Site: www.bvb.de

TIME-BASE Weidenfeller; Piszczek, Ginter, Hummels e Durm; Kehl, Gündogan, Reus e Mkhitaryan; Aubameyang e Immobile

Técnico: Jürgen Klopp

GALATASARAY

Participações: 22

Melhor colocação: Semifinal (1 vez)

Principais reforços:Goran, Pandev, Olcan Adin e Yasin Öztekin

Brasileiros:Alex Telles e Felipe Melo

Estádio:Türk Telekom Arena, em Istambul (Turquia)

Capacidade: 52.650 lugares

Site: www.galatasaray.org

TIME-BASE: Muslera; Sari, Kaya, Chedjou e Alex Telles; Inan, Felipe Melo, Adin e Sneijder; Öztekin e Yilmazn

Técnico: Cesare Prandelli

ANDERLECHT

Participações: 31

Melhor colocação: Semifinal (2 vezes)

Principais reforços: Defour, Wigor

Brasileiros: Wigor

Estádio: Constant Vanden Stock, em Bruxelas (Bélgica)

Capacidade: 26.361 lugares

Site: www.rsca.be

TIME-BASE: Proto; N'Sakala, Mbemba Mangulu, Nuytinck e Deschacht; Defour; Tielemans, Nájar e Praet; Cyriac e Mitrovic

Técnico: Besnik Hasi

GRUPO E

O sorteio colocou novamente Bayern de Munique, Manchester City e CSKA no mesmo grupo. A diferença é que nesta temporada o fraco Viktoria Plzen deu lugar à perigosa Roma. Na última temporada, Bayer e City polarizaram a chave, cada um fez 15 pontos. A disputa pelo primeiro lugar do grupo deve se repetir entre alemães e ingleses. Guardiola busca sua primeira Liga dos Campeões à frente do Bayern. O City, ainda um novato, tenta avançar às quartas. Roma e CSKA terão de trabalhar muito para ir às oitavas.

BAYERN DE MUNIQUE

Participações: 30

Melhor colocação:Campeão (5 vezes)

Principais reforços: Lewandowski, Reina, Xabi Alonso, Röde, Benatia

Brasileiros: Rafinha e Dante

Estádio: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)

Capacidade:70.000 lugares

Site: www.fcbayern.de

TIME-BASE: Neuer; Lahm, Benatia, Dante e Bernat; Schwensteiger, Muller, Alaba e Robben; Lewandowski e Götze

Técnico: Pep Guardiola

ROMA

Participações:8

Melhor colocação: Final (1 vez)

Principais reforços: Ashley Cole, Emanuelson, Keita, Iturbe, Leandro Paredes

Brasileiros: Leandro Castán e Maicon

Estádio:Estádio Olímpico, em Roma (Itália)

Capacidade: 70.634 lugares

Site: www.asroma.it

TIME-BASE: De Sanctis; Torosids, Manolas, Astori e Cole; De Rossi, Pjanic, Nainggolan e Iturbe; Totti e Gervinho

Técnico: Rudi Garcia

MANCHESTER CITY

Participações:4

Melhor colocação: oitavas de final (1 vez)

Principais reforços: Sagna, Lampard, Fernando e Caballero

Brasileiros: Fernandinho e Fernando

Estádio:Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

Capacidade: 48.000 lugares

Site: www.mcfc.co.uk

TIME-BASE: Hart; Sagna, Kompany, Demichelis e Kolarov; Fernandinho, Touré, Silva e Nasri; Jovetic e Agüero

Técnico: Manuel Pellegrini

CSKA

Participações: 10

Melhor colocação: Quartas de final (1 vez)

Principais reforços: Bibras Natcho; Roman Eremenko e Kirill Panchenco

Brasileiros: Mário Fernandes, Vitinho

Estádio:Arena Khimki, em Moscou (Rússia)

Capacidade: 18.636 lugares

Site: www.pfc-cska.com

TIME-BASE Akinfeev; Mário Fernandes, Berezutski, Ignashevich e Berezutski; Natcho, Wernbloom, Tosic e Dazgoev; Milanov e Musa

Técnico:Leonid Slutski

GRUPO F

O Barcelona contratou um excelente (e também polêmico) centroavante para formar um dos melhores ataques do mundo. Suárez se juntou a dupla Neymar e Messi. Sem dúvida, é o grande favorito a terminar a chave em primeiro lugar, ainda que pese a presença do milionário PSG. Os franceses ostentam, além de um ataque também poderoso, a dupla de zaga brasileira David Luiz e Thiago Silva. Barça e PSG devem passar sem dificuldade frente ao Ajax, do bom goleiro Cillessen, e ao APOEL, do Chipre.

BARCELONA

Participações: 24

Melhor colocação: Campeão (4 vezes)

Principais reforços: Suárez, Rakitíc, Bravo, Ter Stegen, Vermaelen, Mathieu e Douglas

Brasileiros: Neymar, Daniel Alves e Adriano

Estádio: Camp Nou, em Barcelona (Espanha)

Capacidade: 99.354 lugares

Site: www.fcbarcelona.com

TIME-BASE: Bravo; Daniel Alves, Piqué, Matheu e Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta e Messi; Neymar e Suárez

Técnico: Luis Enrique

PSG

Participações:7

Melhor colocação: Semifinal (3 vezes)

Principais reforços:David Luiz e Serge Aurier

Brasileiros: David Luiz, Thiago Silva, Lucas, Marquinhos e Maxwell

Estádio:Parque dos Príncipes, em Paris (França)

Capacidade: 48.527 lugares

Site: www.psg.fr

TIME-BASE: Sirigu; Aurier, Thiago Silva, David Luiz e Digne; Thiago Motta, Verratti e Matuidi; Cavani, Ibrahimovic e Lavezzi

Técnico: Laurent Blanc

AJAX

Participações: 30

Melhor colocação: Campeão (4 vezes)

Principais reforços: Nick Viergever, Robert Muric, Richairo Zivkovic e Arkadiusz Milik

Brasileiros: Nenhum

Estádio: Amsterdã Arena, em Amsterdã (Holanda)

Capacidade: 53.052 lugares

Site: www.ajax.nl

TIME-BASE: Cillessen; Van Rhijn, Viergever, Veltman e Moisander; Boilesen, Klaassen, Blind e Sigthórsson; Schöne e El-Ghazi

Técnico: Frank de Boer

APOEL

Participações:12

Melhor colocação: Quartas de final (1 vez)

Principais reforços: Carlão, De Vincenti, Efrem e Risse

Brasileiros: Carlão, João Guilherme, Kaká, Vinicius e Gustavo Manduca

Estádio: Stadium, Nicósia (Chipre)

Capacidade:22.859 lugares

Site: www.apoelfc.com.cy

TIME-BASE: Pardo; Mário Sérgio, Carlão, João Guilherme e Antoniades; Morais, Vinicius Gomes e De Vincenti; Sheridan e Manduca

Técnico: Georgios Donis

GRUPO G

O Chelsea de José Mourinho contratou bons reforços para brigar pelo título contra times de peso como o Bayern, Real e Barcelona. Cortouis retornou à equipe com status de titular, Fàbregas veio do Barcelona e Diego Costa assumiu a posição de principal centroavante. No banco de reservas, ninguém menos que Didier Drogba, ídolo e peça-chave na conquista de 2012. Sporting e Schalke 04 farão um confronto equilibrado pela segunda vaga do grupo. Já o Maribor, da Eslovênia, fica fora da disputa.

CHELSEA

Participações:12

Melhor colocação: Campeão ( 1 vez)

Principais reforços: Courtois, Filipe Luís, Fàbregas, Diego Costa e Drogba

Brasileiros: Filipe Luís, Ramires, Oscar e Willian

Estádio: Stamford Bridge, em Londres (Inglaterra)

Capacidade: 41.837 lugares

Site: www.chelseafc.com

TIME-BASE: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry e Azpilicueta; Ramires, Fábregas, Matic e Oscar; Diego Costa e Hazard

Técnico: Jose Mourinho

SCHALKE 04

Participações: 8

Melhor colocação: Semifinal (1 vez)

Principais reforços: Aogo; Sidney Sam, Choupo-Moting, Fabian Giefer, Christian Wetklo

Brasileiros: Felipe Santana

Estádio: Veltins Arena, em Gelsenkirchen (Alemanha)

Capacidade: 61.673 lugares

Site: www.schalke04.de

TIME-BASE: Fährmann; Ayhan, Matip, Felipe Santana e Höwedes; Boateng, Neustädter, Sam e Draxler; Choupo-Moting e Huntelaar

Técnico: Jens Keller

SPORTING

Participações: 17

Melhor colocação: Quartas de final (1 vez) Principais reforços: Nani, Sarr, Montero, Jonathan Silva, Rosell, Ryan Gauld e Tanaka Brasileiros: Marcelo Boeck,

Maurício e Jefferson

Estádio: José Alvalade, em Lisboa (Portugal) Capacidade: 50.080 lugares Site: www.sporting.pt

TIME-BASE: Rui Patrício; Esgaio, Sarr, Maurício e Jefferson; Rossel, André Martins, Adrien Silva e Carrilo; Montero e Nani

Técnico: Marco Silva

MARIBOR

Participações: 11

Melhor colocação: Fase de grupos

Principais reforços: Sallalich, Biton, Obradovic

Brasileiros: Tavares

Estádio: Stadion Ljudski, em Maribor (Eslovênia)

Capacidade: 12.994 lugares

Site: www.nkmaribor.com

TIME-BASE: Handanovic; Stojanovic, Rajcevic, Suler e Viler; Mertelj, Filipovic, Vrsic e Tavares; Ibraimi e Mendy

Técnico: Ante Simundza

GRUPO H

Se história e tradição forem levadas em conta, o Porto é o grande favorito a passar de fase em primeiro lugar do grupo. Mas o time português, duas vezes campeão, não olhou apenas para seu passado vencedor. Chegaram reforços como os brasileiros Casemiro, que estava no Real Madrid. O Shakhtar, repleto de brasileiros, tem uma boa equipe. O problema é o momento político conturbado que vive a Ucrânia - os jogos não serão disputados em Donetsk. Por isso, o Bilbao não está fora da disputa.

PORTO

Participações:28

Melhor colocação: Campeão (2 vezes)

Principais reforços: Casemiro, Tello, Adrián, Brahimi

Brasileiros: Fabiano, Danilo, Maicon, Alex Sandro, Casemiro, Evandro

Estádio: Estádio do Dragão, no Porto (Portugal)

Capacidade: 50.431 lugares

Site: www.fcporto.pt

TIME-BASE: Fabiano; Danilo, Maicon, Martins Indi e Alex Sandro; Casemiro, Herrera, Quintero e Adrían; Jackson Martinez e Brahmi.

Técnico: Julen Lopetengui

SHAKHTAR DONETSK

Participações: 14

Melhor colocação: Quartas (1 vez)

Principais reforços: Márcio Azevedo, Marlos, Gladky

Brasileiros: Márcio Azevedo, Ismaily, Fernando, Ilsinho, Alex Teixeira, Fred, Bernard, Wellington Nem, Douglas Costa, Marlos, Taison, Dentinho e Luiz Adriano

Estádio:Arena Lviv, em Liviv (Ucrânia)

Capacidade:34.915 lugares

Site: www.shakhtar.com

TIME-BASE Pyatov; Srna, Rakitsky, Ordets e Shevchuk; Fernando, Douglas Costa, Alex Teixeira e Taison; Luiz Adriano e Gladky

Técnico: Mircea Lucescu

ATHLETIC BILBAO

Participações: 4

Melhor colocação: Quartas de final (1 vez)

Principais reforços: Borja Viguera

Brasileiros: Nenhum

Estádio: San Mamés, em Bilbao (Espanha)

Capacidade:35.686 lugares

Site: www.athletic-club.net

TIME-BASE: Iraizoz; De Marcos, Gurpegi, Laporte e Balenziaga; Iturraspe, M. Rico, Susaeta e Beñat; Muniain e Aduriz

Técnico: Ernesto Valverde

BATE

Participações:9

Melhor colocação: Fase de grupos

Principais reforços: Nemanja Tubic, Andriy Yakovlev

Brasileiros: Nenhum

Estádio: Borisov-Arena, em Borisov (Bielorrússia)

Capacidade: 13.400 lugares

Site: www.fcbate.by

TIME-BASE: Gorbunov; Polyakov, Radkov, Filipenko e Bordachev; Aleksievich, Volodjko, Likhtarovich e Krivets; Hleb e Rodionov

Técnico: A. Yermakovich