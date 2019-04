Conheça as principais revelações do Campeonato Paulista de 2019

O Campeonato Paulista chega ao fim no próximo domingo com um saldo positivo na revelação de talentos. Ao longo da competição, os clubes conseguiram promover oportunidades a jovens jogadores e até já conseguir negociações. O principal Estadual do país comprovou a fama de vitrine, ao dar espaço nos últimos meses para jogadores até então pouco conhecidos.

O Estado selecionou alguns dos destaques que começaram a ganhar projeção nacional neste último Estadual. Dos garotos que atuam em times grandes até as revelações que saem de equipes menores, o Campeonato Paulista se mostrou mais uma vez eficiente em mostrar nomes candidatos a destaque.

"Em momentos que discutem tanto os campeonatos estaduais, você não consegue entender como em um país de dimensões continentais não se valorizem onde nascem os jogadores. Essa profusão de jogadores passa por estes clubes do interior", disse o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Mauro Silva.

Kaio Jorge (atacante), 17 anos, Santos

Assinou apenas em janeiro o primeiro contrato profissional com o Santos, válido até 2022. A multa rescisória é de R$ 210 milhões. Goleador, começou a carreira no futsal e é filho de ex-jogador. Jorge Ramos foi atacante e passou por Porto-PE, Gama, Sport e Petrolina. O garoto tem passagens pela base da seleção brasileira e apesar de ter perdido um pênalti contra o Corinthians, na semifinal, tem muito prestígio no clube.

Martinelli (atacante), 17 anos, Ituano

O artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Junior anotou seis vezes no Estadual. Driblador e veloz, o jogador recebeu dezenas de propostas de clubes do exterior e também de equipes do futebol brasileiro. O atacante integrou as categorias de base do Corinthians até os 13 anos, para depois se transferir ao time do interior. Tema de reportagens em jornais europeus, a revelação tem valor de mercado estimado em R$ 43 milhões.

Antony (atacante), 19 anos, São Paulo

Um dos destaques do São Paulo no título da Copa São Paulo de Futebol Junior neste ano é também um dos grandes nomes do time finalista do Estadual. Antony demonstrou não sentir a pressão de jogar na equipe principal em um momento complicado, principalmente quando o São Paulo ainda não tinha garantido vaga nas quartas de final. O jogador driblador e de boa finalização já ganhou uma proteção da diretoria, que assinou recentemente com ele um contrato até setembro de 2023, com multa estimada em R$ 215 milhões.

Igor Gomes (meia), 20 anos, São Paulo

O jogador é chamado internamente no clube de o novo Kaká. Cria das categorias de base do São Paulo, Igor tem como uma das principais características a armação de jogadas e a velocidade. O garoto tem multa rescisória fixada em R$ 215 milhões. Autor de dois gols nas quartas de final, contra o Ituano, conquistou identificação com a torcida ao revelar em uma foto que é são-paulino desde criança.

Ivan (goleiro), 21 anos, Ponte Preta

Jovem, de 1m94, seguro e bom pegador de pênaltis, o goleiro reúne várias características necessárias para a posição. A Ponte Preta admite ter recebido propostas pelo jogador e se mobilizou para logo renovar contrato com ele até 2023. Ivan foi monitorado recentemente pelo Corinthians e atrai a atenção também da seleção brasileira, que procura montar um elenco com idade para disputar o torneio olímpico dos Jogos de Tóquio, no próximo ano.

Fábio (atacante), 21 anos, Oeste

O grandalhão de 1,92m e 22 anos marcou quatro gols em sete partidas disputadas. O atacante do Oeste conquistou espaço no time na reta final da competição e demonstrou qualidade principalmente nas jogadas aéreas.

Jobson (volante), 23 anos, Red Bull

O jogador do Red Bull será o próximo reforço do Santos. O clude da Vila Belmiro vai pagar cerca de R$ 4 milhões pelo jogador de 1,85m, que demonstrou no Campeonato Paulista boa marcação, velocidade e qualidade no passe. "É um volante que chamou muita a atenção no Paulista, tem muitas qualidades. Nas quartas de final, tivemos muito cuidado em pressioná-lo", elogiou o técnico do Santos, Jorge Sampaoli.

Wesley (meia), 23 anos, Bragantino

O autor de quatro gols em 13 jogos no Estadual pelo Bragantino teve passagem pelo Santos e Botafogo-SP, onde foi artilheiro do time na Série C de 2017, antes de realizar a boa participação no Campeonato Paulista. O jogador tem como característica a movimentação e a chegada ao ataque com qualidade para finalizar