Conheça as propostas dos dois candidatos a presidente do São Paulo

Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e Newton Luiz Ferreira serão os candidatos à presidência do São Paulo na eleição da próxima terça-feira. Ambos vão disputar a preferência dos 240 conselheiros e o vencedor vai assumir um mandato até abril de 2017, quando poderá tentar a reeleição. Os dois publicaram as plataformas de governo em editais na versão impressa do Estado. Leco anunciou a candidatura no dia 16 e Newton, confirmou a presença na disputa nesta quinta-feira.

Confira a plataforma de Leco:

CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, Conselheiro Vitalício e Sócio nº 435, com fundamento nas disposições do Estatuto Social, apresenta sua candidatura à Presidência da Diretoria do São Paulo Futebol Clube na eleição que se realizará no próximo dia 27 de outubro de 2015, segundo edital publicado no jornal O Estado de São Paulo edição de 16 de outubro de 2015, e em cumprimento ao disposto no artigo 85 do Estatuto Social, informa o resumo de sua plataforma administrativa:

Assumo a candidatura à Presidência do São Paulo Futebol Clube para o período outubro 2015 / abril 2017 absolutamente consciente do grande desafio que todos nós São-paulinos teremos de enfrentar, juntos, na área financeira, na administração, no futebol e na gestão da sede social. Reafirmo aqui que sigo absolutamente confiante, seguro de que o nosso São Paulo é muito maior do que as dificuldades que o momento impõe e plenamente capaz de superar todas as adversidades e avançar a partir da adoção de uma administração que prime pela DECÊNCIA e pelo COMPROMISSO com uma GESTÃO MODERNA e PROFISSIONAL DO CLUBE em todas as áreas, no Social e no Futebol. Com base em tais premissas, apresento abaixo o resumo da plataforma administrativa, dividida nas seguintes áreas:

GOVERNANÇA: Somente a mudança no modelo de governança do São Paulo Futebol Clube poderá gerar a criação de um CÍRCULO VIRTUOSO. O primeiro passo é mostrar aos agentes do mercado que o Clube optou por uma gestão profissional, moderna, que prioriza a meritocracia e que será absolutamente intransigente e inflexível no combate a toda forma de gestão temerária ou irresponsável. A Administração do Clube deve buscar incessantemente a melhoria na eficiência de todos os departamentos. A mão de obra deve ser otimizada e qualificada, mas, sempre, adotando como premissa essencial que os colaboradores do São Paulo Futebol Clube devam ser RESPEITADOS e VALORIZADOS. A gestão moderna e profissional deverá implementar a cultura da meritocracia e da austeridade. Corrobora para tanto a contratação de auditoria a ser realizada pela PwC, empresa com mais de 150 anos de atuação mundial. A realização da auditoria e a mudança na governança trarão de volta a credibilidade do São Paulo Futebol Clube. A auditoria da PwC deverá revisar todos os contratos de todas as áreas do São Paulo Futebol Clube, de forma profunda. A dívida do São Paulo Futebol Clube deverá ser corretamente conhecida a partir da realização da auditoria e, em seguida, reestruturada. Com o retorno da credibilidade, o São Paulo Futebol Clube poderá atrair recursos, com a cessão de propriedades ou mesmo com a obtenção de financiamento. Com recursos, será possível contratar e manter os profissionais responsáveis pela formação de uma equipe de futebol profissional capaz de atrair o público ao Estádio, à compra dos pacotes de PPv, à aquisição de produtos oficiais, ou seja, capaz de aumentar o envolvimento do torcedor para com o Clube. O maior envolvimento do torcedor gerará novas e maiores receitas, completando assim o CÍRCULO VIRTUOSO.

FUTEBOL: A composição e manutenção de uma equipe qualificada para disputar e conquistar títulos em todas as competições nacionais e internacionais das quais vier a participar é o objetivo principal da gestão do futebol. Para tanto, o São Paulo Futebol Clube precisa estar preparado para enfrentar os novos desafios impostos pela situação econômica do Brasil, do Mundo e, em especial, do mercado mundial do futebol. As contratações serão viabilizadas respeitando sempre a responsabilidade na gestão das condições financeiras do Clube. Os gastos com o futebol profissional devem estar adequados à gestão saudável e responsável das finanças do Clube. O desenvolvimento do trabalho de formação de atletas nas categorias de base receberá a maior prioridade. A revelação de novos atletas é o único caminho seguro para que o São Paulo Futebol Clube possa se manter saudável, equilibrado e pronto a seguir sua Gloriosa História de Conquistas no Futebol Profissional.

ESTÁDIO: O Estádio Cícero Pompeu de Toledo ("Estádio do Morumbi") deve ser modernizado tendo como premissa a realização de um projeto financeiro pelo qual as receitas advindas da exploração comercial do próprio Estádio do Morumbi sejam utilizadas para financiar a sua modernização. A manutenção das instalações deve ser constante e tratada com o máximo cuidado, a fim de manter as condições de conforto e segurança para os usuários e torcedores. A exploração comercial dos espaços no Estádio do Morumbi deve ser tratada como fonte de receita para o São Paulo Futebol Clube.

CENTROS DE TREINAMENTO: A manutenção das instalações físicas dos centros de treinamento do São Paulo Futebol Clube serve para possibilitar aos atletas as melhores condições para o exercício de suas atividades. O São Paulo Futebol Clube precisa voltar a ser reconhecido como referência na adoção de procedimentos que otimizem o desempenho dos atletas, em todas as áreas do treinamento e preparação, no uso dos recursos tecnológicos mais modernos, inclusive para quantificar e qualificar esse desempenho. A manutenção dos centros de treinamento deve ser custeada com as receitas oriundas do futebol profissional.

SOCIAL: A Sede Social do São Paulo deve ser um espaço de lazer, cultura e prática esportiva que atraia o associado ao convívio saudável, naquele espaço, com sua família e amigos. Deve ser um espaço plural e democrático onde cada associado se sinta como realmente é: parte de uma coletividade a quem pertence verdadeiramente o Clube. A Sede Social deve estar sempre limpa, os equipamentos devem ser bem conservados, com todos os cuidados que devemos adotar aos espaços que escolhemos para a frequência dos nossos filhos e demais familiares. E tais objetivos devem ser alcançados sempre em sintonia com o compromisso de manter o equilíbrio econômico-financeiro nas contas.

Confira a plataforma de Newton Ferreira:

NEWTON LUIZ FERREIRA, Conselheiro Eleito e Sócio nº 507, com fundamento nas disposições do Estatuto Social, apresenta sua candidatura à Presidência da Diretoria do São Paulo Futebol Clube na eleição que se realizará no próximo dia 27 de outubro de 2015, segundo edital publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 16 de outubro de 2015, e em cumprimento ao disposto no artigo 85 do Estatuto Social, informa o resumo da sua plataforma administrativa:

Com plena consciência de que a candidatura à Presidência do São Paulo Futebol Clube representa enorme responsabilidade perante toda a sociedade tricolor, temos como desafios e plataforma de gestão:

1) Servir ao São Paulo Futebol Clube, restabelecendo a Moral e a Ética,

2) Encaminhar celeremente à Comissão de Ética todas as denúncias de desvio de conduta, para sua plena apuração, conforme estabelecido no Estatuto Social.

3) Buscar um acordo visando conciliar os interesses do São Paulo Futebol Clube junto aos conselheiros e associados, na ação que questiona todas as alterações estatutárias desde 2004, movida pelos mesmos, a fim de propiciar a estabilidade institucional.

4) A contratação da auditoria da PWC é fundamental para que todos os valores do Balanço, bem como os contratos em vigência sejam avaliados.

5) Será prioridade a busca incessante do aumento das receitas.

6) Adequar as despesas às receitas líquidas e certas, direcionando as receitas eventuais oriundas da transferência de jogadores unicamente para reforçar a equipe.

7) Ter uma administração eficiente e eficaz, buscando enfrentar com firmeza as adversidades atuais, estabelecendo em todos os departamentos o conceito da meritocracia, profissionalizando a gestão.

8) Para que o futebol profissional tenha sucesso, é necessário um comando experiente e vencedor. A contratação de atletas, administração da equipe profissional, bem como a orientação de toda estrutura da base, devem estar alinhadas.

9) Análise profunda das propostas de reforma do Morumbi, com a finalidade de modernizá-lo, incluindo a cobertura, visando sempre o conforto de nossos torcedores.

10) A gestão da sede social deverá ter como prioridade o bem-estar dos associados. Neste sentido, vamos criar uma comissão permanente para assessorar o vice-presidente do social.