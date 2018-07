Conheça cinco razões para o Palmeiras ter Oswaldo de Oliveira

O Palmeiras pensa com carinho na contratação de Oswaldo de Oliveira. O treinador, demitido do Santos nesta temporada, já tem a aprovação do novo diretor de futebol, Alexandre Mattos, homem que comandará a reformulação no clube. Oswaldo teve boas passagens por Corinthians e Santos, antes de ganhar tudo no Japão. Também comandou o São Paulo e os quatro grandes do Rio, sempre com trabalhos regulares. Ele ganhou com o Corinthians o Mundial da Fifa disputado no Brasil em 2000. Conheça cinco razões para a possível escolha do treinador para assumir o Palmeiras no lugar de Dorival Junior.

1. Tem prestígio

Oswaldo de Oliveira começou a carreira com bom trabalho no Corinthians. E não parou mais. Vive, como todos os treinadores do Brasil, na gangorra da profissão, com altos e baixos, mas goza de prestígio entre os dirigentes de futebol de modo geral. Seu jeito claro e franco de olhar e comandar o futebol o ajudam na profissão. Sua rejeição é pequena. Por isso, sempre teve as portas abertas nos principais clubes do País.

2. É bem quisto entre os jogadores

Oswaldo é desses técnicos que se juntam ao elenco e geralmente fecham com os jogadores. Seu jeito tranquilo de comandar, sem perder a firmeza, agrada. Por isso se diz que Oswaldo de Oliveira tem o 'vestiário' nas mãos. Ele sabe valorizar jogadores mesmo quando eles não respondem à altura, como foi em sua relação com Leandro Damião, do Santos.

3. Salário dentro do 'normal'

Oswaldo de Oliveira é um treinador valorizado, mas está longe de pedir quantias absurdas até mesmo para o futebol. Seu salário, na casa dos R$ 200, R$ 300 mil, é considerado aceitável pelos clubes. No Santos ele ganha R$ 400 mil. O Palmeiras pagava algo nessa faixa para Dorival Junior, Ricardo Gareca e Gilson Kleina, seus últimos comandantes. E Oswaldo é mais experiente do que os três citados. A diretoria do Palmeiras também acredita que o treinador aceitaria um salário mais em conta em troca de premiações em caso de conquistas e boas colocações na temporada de 2015.

4. Tempo para trabalhar

Oswaldo está desempregado e, portanto, sua chegada seria imediata. Ele já começaria a formar o time neste ano mesmo. A reformulação do elenco do Palmeiras também passaria por sua avaliação, o que deixaria o clube mais adiantado em sua preparação para 2015. Os jogadores do Palmeiras precisam saber o quanto antes sobre seus destinos. Há muitos com contratos, mas nem todos serão usados. Há decisões a ser tomadas, como a permanência ou não de Wesley. Ele faria a pré-temporada e teria no mínimo um ano para dar nova cara ao Palmeiras, sobretudo no Campeonato Brasileiro.

5. Compromisso com a base

A diretoria do Palmeiras entende que Oswaldo de Oliveira tem condições de acompanhar a base de perto, com a intenção de encontrar jogadores formados no clube. Esse é o projeto da maioria dos dirigentes: achar meninos bons de bola. O Palmeiras melhorou esse trabalho, mas ainda está longe de ser chamado de um time 'revelador'.