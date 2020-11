Conheça Diego Carlos: de sétima opção no São Paulo a convocado por Tite para a seleção brasileira

O técnico Tite convocou o zagueiro Diego Carlos nesta terça-feira, para os jogos da seleção brasileira contra a Venezuela e o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa. O defensor de 27 anos é desconhecido de boa parte da torcida brasileira, mas hoje é um dos defensores mais valorizados no futebol europeu. Ele deixou o Brasil sem ter grande destaque.

Natural de Barra Bonita, interior de São Paulo, Diego Carlos iniciou a carreira no Desportivo Brasil e ainda na base foi para o São Paulo, onde disputou a Copinha de 2013 e foi promovido, mas nem chegou a atuar no time profissional. O jogador foi promovido com o zagueiro Lucão, o volante Artur e o meia Lucas Evangelista. Diego foi o único que não teve oportunidades na equipe principal.

O máximo que ele conseguiu no time do Morumbi foi ficar no banco de reservas em um jogo. O elenco do São Paulo tinha pelo menos seis zagueiros que estavam à frente do defensor para jogar. Rafael Toloi, Rodrigo Caio, Edson Silva, Paulo Miranda, Antônio Carlos e o próprio Lucão tinham mais espaço. Incomodado com a situação, Diego pediu para deixar o clube e teve passagens por Paulista de Jundiaí e Madureira, até se transferir para o Estoril, de Portugal, em 2014, e dar início a sua trajetória no futebol europeu.

Ele atuou no time B do Porto, voltou para o Estoril, em seguida foi para o Nantes, da França, quando teve maior destaque e acabou sendo contratado pelo Sevilla. No clube espanhol, viu sua carreira decolar. Ele foi campeão da Liga Europa e passou a ser cogitado em vários clubes na Europa.

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, é um dos treinadores que admiram o futebol do zagueiro, que também caiu nas graças do técnico Tite. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Barcelona também monitoram o jogador.

Diego Carlos tem contrato com o Sevilla até 2024 e uma multa rescisória no valor de 75 milhões de euros ( cerca de R$ 504 milhões). Entretanto, ele já deu entrevistas recentemente admitindo que pode deixar o clube em breve.