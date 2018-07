Conheça Hugh Town, local da menor liga de futebol do mundo

Rory Smith, The New York Times

Ainda falta uma hora e há muito a fazer antes do pontapé inicial quando os jogadores começarem a chegar, com olhos turvos e pernas cansadas, piscando os olhos diante da fria luz solar.

A noite da véspera durou até altas horas. Hugh Town, povoado com mil almas que serve de capital de St. Mary's, a maior das Ilhas Sorlingas, é um lugar fervilhante no verão, com a população inchada pelas ondas de turistas que chegam a este arquipélago próximo ao extremo sudoeste da Inglaterra, cerca de 50 quilômetros Atlântico adentro.

Ela cochila durante boa parte do inverno, mas a noite de véspera é uma rara exceção. Houve bastante atividade: três festas natalinas e a repercussão de uma festa de casamento. Os bares que abrem o ano inteiro estavam lotados. Segundo os relatos, o caraoquê rolou até às 3h.

Já os jogadores não se deixam vencer pela ressaca. Aqui, o futebol de domingo de manhã é uma mistura de esporte, ritual social e de mais uma dose para rebater a ressaca. Cuidadosamente eles começam a desempenhar as tarefas cerimoniais. Um jogador faz a marcação do campo, outro coloca as bandeirinhas de escanteio. Dois esquadrões são despachados para instalar as redes, enquanto outro vai até o outro lado do campo com um carrinho de mão e uma pá, para tampar as tocas de coelho.

O resto, os preguiçosos e os errantes, se reúnem do lado de fora do vestiário, segurando cigarros enrolados à mão e invejando quem trouxe sanduíches de bacon. Eles contam ansiosamente cada chegada, e se perguntam se nesta semana terão um jogo de 11 contra 11.

Somente quando todas essas tarefas fundamentais foram cumpridas, eles dão meia-volta e vão vestir os uniformes. Mecanicamente, metade dos jogadores vira à esquerda, o resto, à direita.

É assim toda semana: o mesmo campo, os mesmos vestiários, os mesmos times e os mesmos adversários. A única diferença desta vez é a ressaca. O resto é mais do mesmo na menor liga de futebol do mundo.

Uma vez, houve quatro times na Liga de Futebol das Ilhas Sorlingas: dois de St. Mary's, mais um das ilhas de Tresco e St. Martin's. A população em declínio, porém, resultou em apenas duas equipes desde a década de 1950. Inicialmente elas se chamavam Rangers e Rovers, mas os nomes mudaram nos anos 1980.

Desde então, na mesma cancha gramada do Campo de Garrison, no alto do morro com vista para Hugh Town, as mesmas duas equipes vêm jogando toda semana. Nenhum clássico do mundo é jogado com tanta frequência quanto as partidas entre o Garrison Gunners e o Woolpack Wanderers.

Entre outubro e maio, os times mantém uma temporada completa com 20 jogos. Existem dois jogos amistosos: um contra os veteranos, em 26 de dezembro, e outro contra uma equipe de observadores de pássaros que visitam as ilhas no outono. De vez em quando, um combinado local enfrenta o Dynamo Chough, clube de Penzance, a cidade mais próxima no continente, pela conquista do menor troféu do mundo futebolístico.

Ali está Charity Shield para dar o pontapé inicial da campanha e de duas competições. "E uma delas é jogada com as duas pernas", diz Anthony Gibbons, presidente da liga, com um sorriso sardônico na cara.

Nessa última década, Gibbons e o grupo de atletas que se inscrevem para jogar todas as temporadas se acostumaram com a ideia de que seu singular microclima esportivo esporadicamente chama a atenção do exterior.

Em 2008, a Adidas gravou uma série de filmetes promocionais aqui, trazendo pessoas como David Beckham, Steven Gerrard, Patrick Vieira e Michael Ballack para encarar os jovens jogadores das ilhas.

Gibbons atendeu pedidos da Alemanha, Japão e Noruega nos últimos meses. A Sky Sports já filmou aqui, e a BBC quer vir em 2017.

O interesse é bem-vindo, mas tem um quê de perplexidade. "A gente nunca tem certeza se as pessoas estão rindo às nossas custas", diz Gibbons.

As Sorlingas, com certeza, parecem um mundo à parte. Ninguém aqui chama o país um pouco a leste de Inglaterra ou Grã-Bretanha, é sempre "o continente". E ele fica perto - 15 minutos de voo, dependendo do clima -, mas distante.

"A pessoa precisa ter determinada personalidade para viver aqui. Existem desafios, principalmente no inverno", afirma Matt Simons, lateral-esquerdo do Wanderers, e auxiliar de escritório da Steamship Co., um dos principais empregadores do arquipélago.

E, também, é um local duro. Muitos dos jogadores têm mais de um emprego. Tom Spinner, também do Wanderer, trabalha com Simons na Steamship e faz um segundo turno como bombeiro simplesmente para pagar as contas.

"Está melhorando, mas a Cornualha como um todo, e as Sorlingas em particular, foram atingidas com tudo pela recessão", diz Will Lethbridge, DJ da Radio Scilly e ponta do Wanderers.

Ao mesmo tempo, os preços estão altos, estimulados pelos turistas no verão e o custo do transporte o ano inteiro. Ter uma propriedade costuma ser simplesmente impossível, graças ao número crescente de casas de veraneio e várias restrições à construção. Isso, combinado com a falta de educação superior - a escola local vai até os 16 anos, e os adolescentes que querem fazer faculdade têm de deixar as famílias para morar no continente - levou à diminuição constante da população.

A fama das Sorlingas é de um lugar de beleza extraordinária: praias imaculadas e douradas, água de um azul cristalino, colinas verdejantes. Mas não é um lugar fácil de viver e, certamente, não é um lugar fácil para manter uma liga futebolística. É por isso que os estrangeiros vêm, para ver como o esporte consegue sobreviver mesmo em um ambiente tão adverso.

Todo verão, poucas semanas antes do começo da temporada, os capitães daquele ano do Gunners e do Wanderers se encontram em um boteco para uma das tradições mais antigas da liga: a escolha dos times.

"Em essência, são as mesmas regras da escola", diz Gibbons, com cada lado escolhendo um jogador por vez até terem, teoricamente, um esquadrão competitivo. Isso nem sempre funciona, mas ele observa com certo orgulho que, nos últimos anos, a liga se mantém aberta para escolhas até o último dia da temporada.

Todos dão um jeito de funcionar mesmo com uma briga constante por números.

Eles se reúnem ali, a cada domingo, à mesma hora, no mesmo lugar, mesmos times; não que alguém consiga sempre se lembrar de que lado está. Não pelo nome, afinal. Isso não importa. Eles vêm pelo ritual, pela partida e só pelo prazer de jogar.